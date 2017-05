Atslēgvārdi līvas ciems | pasākumi

Ar gājienu no Siena tirgus – vietas, kur pirms 15 gadiem aizsākās "Līvas tirgus" – līdz pircēju, tirgotāju, svētku apmeklētāju piepildītai promenādei sākušies "Līvas ciema svētki". Pensionāri, jaunieši, ģimenes ar bērniem, arī iebraucēji – tik dažādus cilvēkus var sastapt šajos tradicionālās kultūras svētkos, kur jau tradicionāli var iepazīt dažādus amatus, nolūkot dāvanu, vienkārši izpriecāties par piedāvājumu vai labi pavadīt laiku, skatoties dejotāju priekšnesumus, klausoties grupu un kapelu muzicēšanā un dziedāšanā.

Taču nenoliedzami centrālā vieta ir tirgus. Meistaru ielā gozējas liepājnieki ar keramikas, metāla darinājumiem, pinumiem un citām lietām.

Ikviens var noraudzīties dažādos amata demonstrējumos un arī pamēģināt spēkus, piemēram, aušanā. Amatnieku, mākslinieku un mazo uzņēmēju tirgus placī daudz rotu pārdevēju, ir arī rotaļlietas, kuras interesē bērnus un viņu vecākus. Uzmanību saista Kaspars Zvirbulis no Līgatnes ar bērzu tāss darinājumiem. Viņš Liepājas tirgū piedalās otro gadu. Ne tikai praktiskas mantas, bet arī mākslas priekšmetus izkaluši un metinājuši dažādi metālmākslinieki. Protams, piedāvājumā daudz arī praktisku lietu – apģērbi bērniem un pieaugušajiem, galvassegas, linu izstrādājumi, koka priekšmeti, kosmētika, skaistumlietas.

Īpaši daudz šogad keramikas – gan vietējie mākslinieki, gan no citām vietām, gan ārzemēm. Trauki, figūriņas, rotaļlietas – piedāvājums ir visdažādākais. Liepājniece Dace Grīnberga pastāstīja, ka cilvēkiem interese ir, un cilvēki arī iepērkas, vispieprasītākie esot vidēja izmēra trauki. No Panevēžas Lietuvā pirmoreiz uz amatnieku svētkiem Liepājā ieradušies Eriks un Genuti Hinci. Eriks apmeklētāju, īpaši bērnu uzmanību izpelnījies ar to, ka paņēmis līdzi podnieka ripu un demonstrē, kā top māla trauki. Viņam Liepāja jau pazīstama, astoņdesmito gadu sākumā Karostā dienējis. Vai Liepāja stipri mainījusies? Eriks tikai vakarā dosies apskatīties. Kā pusseptiņos ieradies, tā savu tirdzniecības vietu nav atstājis – viņš smaidīja.

Kā jau ierasts, visgarākās rindas ir pie mājražotāju un pārtikas tirgotāju vietām. Kāds siera gabaliņš, kāds žāvējums, kāds maizes kukulītis, kāds našķis, protams. Kungiem rokās pa alus glāzei, lai veldzētu slāpes.

Bet vispieprasītākā ēdmaņa, šķiet, bija saldējums.

Ārī zemnieku saimniecības "Krišjāņi" kazas piena saldējums. Iluta un Artūrs no šīs saimniecības Liepājā tirgojas laiku pa laikam, bet labprāt to dara arī "Līvas ciema svētkos". Pircēju daudz un palūkot, ko citi piedāvā, nemaz neesot laika, varbūt svētdien. Artūrs pastāsta, ka tradicionāli pieprasīts ir viņu kūpinātais ķiploku siers ar pipariem. Šoreiz ir arī kazas siers, un arī to pircēji labprāt izvēlas.

"Līvas ciema svētku" īpaša vieta šogad ir "Maizes māja" – vieta, kur ikviens var iepazīties ar to, kā top maizīte. "Maizes māju" ārpus savas saimniecības, kas atrodas starp Cēsīm un Valmieru, atvedusi Tarasovu ģimene. Saimnieku Daiņa un Ainas Tarasovu "runassieva" ir viņu meita Kristīna Sprūdža. Viņa stāsta, ka ārpus savas "Maizes mājas" ar demonstrējumiem izbraukuši pirmoreiz un labprāt arī Liepājā, īpaši bērniem pastāsta un parādā maizes iegūšanas procesu no vārpas līdz izceptam kukulītim. Un bērni labprāt pa saujai graudu paņem uz mājām.

Promenādē uz kāda no soliņiem atpūšas liepājniece Dzintras kundze, kura nevēlējās atklāt savu uzvārdu. Viņa stāsta, ka uz "Līvas tirgu" cenšas atnākt katru gadu, taču šoreiz neko nepērk. "Nav lielu līdzekļu," viņa saka. Taču atmosfēra laba, var satikt paziņas un patīk paskatīties, ar kādu interesantu piedāvājumu ieradušies amatnieki, mākslinieki. "Vispār jau padārgi," kundze vērtē. Un viņa nav vienīgā, kas izsaka šādu apgalvojumu. "Šis ir viens no populārākajiem pasākumiem mūsu ģimenē," saka skolotāja bērnudārza Madara Fiņķe. Viņa uz "Līvas ciema svētkiem" nāk vismaz jau gadus četrus, kopš pārcēlusies uz Liepāju. Izpētīs piedāvājumu un droši vien atradīs dāvanu kādam no tuvajiem, kuram drīz kādi svētki. Amatniekus atbalstīt ieradies liepājnieks Arvīds Ķesteris. Maisiņā jau puķes, rotaslietas, un tikuši arī pie atlaidēm. Tagad ar kundzi turpina izstaigāt teritoriju, apskatīties piedāvājumu un labi pavadīt laiku.

Cilvēki Liepājas promenādē turpina kursēt, iepirkties, kaulēties, atpūsties visas dienas garumā. Un kāpēc gan ne, ja ir brīvdiena, brīnišķīgs laiks un burvīga atmosfēra.

"Līvas ciema svētki" pie sevis aicinās arī svētdien, 21. maijā, no pulksten 11 līdz 15.