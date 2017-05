Līvas ciema svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi Līvas ciema svētki | satiksmes ierobežojumi

Šajā nedēļas nogalē, 20. un 21. maijā, Liepājā norisināsies gada lielākais tradicionālās kultūras mantojuma notikums – “Līvas ciema svētki”. Dalībnieku – amatnieku, mākslinieku, mūziķu, dziedātāju un dejotāju – skaits mērāms simtos, apmeklētāji – tūkstošos, tādēļ svētku norises laikā gaidāmi gan īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, gan satiksmes slēgšana atsevišķos posmos visu nedēļas nogali.

Kā portālu informē Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Inese Sērdiene, īslaicīgi satiksme var tik traucēta sestdien, 20. maijā, no pulksten 10.45 līdz 11.00 svētku dalībnieku “ķēdes” laikā maršrutā: Kuršu iela – Tirgoņu iela – Lielā iela – Radio iela – Jūras un Radio ielas aplis – Koncertzāles “Lielais dzintars” auto stāvlaukums.

Svētku teritorijas iekārtošanai jau no piektdienas, 19. maija, pulksten 17.00, un svētku laikā visu nedēļas nogali, 20. un 21. maijā, satiksmei slēgta būs Promenāde, kā arī vairākas tuvējās ielas, sākot no Jūras ielas līdz ostmalai, un tās ir Radio iela, Baložu iela, Stūrmaņu iela, Friča Brīvzemnieka iela un Kuģinieku iela no krustojuma ar Jūrnieku ielu. Rezultātā satiksmei slēgtas arī Dzirnavu iela, Putekļu iela un Vēžu iela.Sākot no 19. maija pulksten 17.00 līdz 21. maija vakaram slēgta būs arī autostāvvieta pie koncertzāles “Lielais dzintars”.

Rīkotāji aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojas par sagādātajām neērtībām.