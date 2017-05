LMMDV meklē viesģimenes ārvalstu audzēkņiem

Atslēgvārdi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | viesģimene | apmaiņas programma

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) aicina atsaukties liepājnieku ģimenes, kas būtu gatavas vienu gadu uzņemt savā ģimenē apmaiņas programmas audzēkņus no Itālijas vai Taizemes. LMMDV 2017./2018.mācību gadā ir gatava uzņemt vienu līdz divus jauniešus mākslas un vienu audzēkni mūzikas izglītības specialitātē, taču šiem audzēkņiem ir nepieciešamas ģimenes, kurās dzīvot, portālu informēja PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā.

“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir kļuvusi atpazīstama un pieprasīta ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas līmenī. Tas ir augstākais kompliments skolai, ja audzēkņi no citām valstīm vēlas apgūt savas profesionālās zināšanas tieši pie mums un mūsu pedagogiem. Skolai tā ir izcila iespēja sevi pierādīt un popularizēt,” uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa.

Jauniešu apmaiņas programmu īsteno organizācija "AFS Latvija", kas starpkultūru programmas pasaulē koordinē jau 100 gadus, bet Latvijā veiksmīgi darbojas jau 26 gadus. Pateicoties organizācijas aktīvajai darbībai, katru gadu apmēram 30 jaunieši no Latvijas brauc mācīties uz citām pasaules valstīm, savukārt apmēram 30 jaunieši ierodas Latvijā, lai mācītos latviešu skolā un dzīvotu viesģimenēs.

Divi audzēkņi no Itālijas, kas padziļināti mācās mūziku speciālās mūzikas skolās, ir izteikuši vēlmi 2017./2018. mācību gadā Latvijā mācīties mūzikas novirzienu, jo nākotnē vēlas studēt mūziku.

Latvijā mācīties vēlas Lara Galletta – jauniete trešo gadu Konservatorijā Itālijā mācās klavierspēli un vokālo mākslu un Mario Panelli – sešus gadus mācās vijoļspēli un trīs gadus ģitārspēli Mūzikas vidusskolā. Abi jaunieši spēlē orķestros, piedalās koncertos un savu nākotni saista ar mūziku.

Savukārt meitenei Suwatsara no Taizemes interesē dizaingrafika (logo, plakātu veidošana) un puisim Passwit no Taizemes interesē filmu veidošana. Puisis Luca no Itālijas aizraujas ar animācijas filmu veidošanu, bet meitene Potakkorn no Taizemes nākotnē vēlas studēt mākslu. Muzikāla meitene Roberta no Itālijas orķestrī spēlē klarneti, bet Latvijā vēlas mācīties mūzikas skolā.

Viesģimenēm būtu iespēja ar jauniešiem veidot kopīgas intereses, darboties, apgūt svešvalodas. Viesģimenēm tiek lūgts nodrošināt jauniešiem atsevišķu istabu vai gultasvietu un kopīgas ēdienreizes. Jauniešiem viņu īstie vecāki dod kabatas naudu, tādēļ tādus izdevumus kā ēdienreizes skolā, kafejnīcas, ekskursijas, apģērbu, higiēnas līdzekļus utt. jaunietis sarūpēs no savas naudas.

Viesģimenes tiek apmācītas no “AFS Latvija” puses, tiek sniegta palīdzība visa gada garumā, ja ir tāda nepieciešama, kā arī pašam jaunietim un viesģimenei ir nozīmēta kontaktpersona, kas palīdz kādu jautājumu gadījumā.