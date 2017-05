Atslēgvārdi pašvaldību vēlēšanas | vēlēšanas | partijas | politika | Liepājas balss | Reinis Točelovskis

Vēstures skolotājs Pāvels Jurs jau pirms mēneša vērsies Drošības policijā, aicinot izvērtēt interneta vietnē "Facebook" izveidoto platformu "Liepājas balss", kuras autors ir Reinis Točelovskis – tas pats, kurš izdevis drukātu materiālu, kas apzināti veidots kā laikraksts "Kurzemes Vārds". "Jo, manuprāt, ziņas, kas tiek izplatītas, ir ļoti tendenciozas un tikai ar vienu domu – ietekmēt pašvaldības vēlēšanu rezultātus."

Kampaņas summa iespaidīga

Vēsturnieks norāda – informācijā, ko izplata tā dēvētais demokrātijas veicināšanas fonds "Liepājas balss", uzskatāmi vērojamas Krievijas maigās varas izpausmes. "Manuprāt, šeit ir visas pazīmes tam, un arī Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks Jānis Maizītis vērsis uzmanību uz iespējamiem draudiem, kas Latvijā pastāv pašvaldību vēlēšanās. Taču es neapgalvoju, ka šajā gadījumā tas tā ir – tas, ko vēlos, ir, vēršoties Drošības policijā, to noskaidrot. Nevēlos šobrīd aizstāvēt kādu politisko spēku vai gluži pretēji noniecināt – runa ir par veidu un saturu, kā informācija tiek pasniegta. Runa ir par to, ka apzināti tiek manipulēts ar sabiedrisko domu. Man tas šķiet nepareizi. Neesmu pret kritiku. Uzskatu, ka kritikai un opozīcijai ir jābūt, taču objektīvai un pamatotai. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi noskaidrot, kas finansē šos projektus un ar kādu mērķi."

Par to, kas sedz visu šo aktivitāšu izdevumus, R. Točelovskim pirms neilga laika jautāja arī "Kurzemes Vārds".

R. Točelovskis apgalvoja, ka neviens viņam nemaksājot un viņš nevienam priekšvēlēšanu kampaņu Liepājā netaisot.

Tanī pašā laikā viņš neslēpa, ka ir uzrunājis biedrības "Liepājnieki" līderi Jāni Vilnīti, kuram izteicis piedāvājumu, kā cīnīties pret Uldi Sesku, taču J. Vilnītis no šī piedāvājuma atteicies.

J. Vilnītis "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka ar R. Točelovski viņu pirms aptuveni pusgada iepazīstinājis kāds paziņa. Otrajā tikšanās reizē Točelovskis pastāstījis par sevi – ka esot palīdzējis uzvarēt vēlēšanās Gruzijas prezidentam, kā vēlēšanu novērotājs bijis arī Afganistānā un citās valstīs, darbojies arī vēlēšanās Rēzeknē.

"Viņš sacīja, ka vēlas pārmaiņas Liepājā un ka viņa redzējums sakrīt ar manējo. Taču viņa piedāvājums kampaņai – vēlēšanu tehnoloģijas, kas bija sarakstītas uz vairākām lapām, man nepatika un darīja ļoti bažīgu. Turklāt kampaņas summa arī bija ļoti iespaidīga. Lēmumu noraidīt šo piedāvājumu pieņēmām kopīgi ar biedriem," pauda J. Vilnītis. Viņš arī piebilda: "Tagad redzu, ka to īsteno cita partija."

Taujāts par to, cik lielu kampaņas summu Točelovskis nosaucis, J. Vilnītis pauda, ka, "manuprāt, nebūtu godīgi, ja es to atklātu, bet summa tiešām bija ļoti liela". "100 tūkstoši eiro?" – jautāja "Kurzemes Vārds". "Vairāk!" – sacīja deputāta kandidāts.

Viens no piedāvājumiem bijusi kampaņa "no durvīm uz durvīm" – kad aģitatori uzrunā vēlētājus viņu mājokļos. Šādas kampaņas tiek praktizētas daudzās pasaules valstīs, un šajās vēlēšanās to dara arī partijas "Saskaņa" pārstāvji.

Tāpat kā viena no kampaņas metodēm piedāvāta neirolingvistiskā programmēšana, kad vēlētājam uzdod uzvedinošus jautājumus, kuros jau ir ietverta atbilde. "Manuprāt, tas nav godīgi, tā nedrīkst. Nesaku, ka tas ir slikti – tā dara visā pasaulē, taču man šādas metodes nepatīk," vērtē J. Vilnītis. Neirolingvistiskā programmēšana tiek uzskatīta par vienu no populārākajām cilvēku ietekmēšanas metodēm. Uzskatāms piemērs tam ir "Liepājas balss" publicētā aptauja ar jautājumu: kuram no Liepājas politiķiem pieder 1,5 miljonu vērtie apartamenti Monako? Četros atbilžu variantos ir minēts tikai viens politiķis – Uldis Sesks. Pārējās piedāvātās atbildes: "viņa meitai", "kādam citam radiniekam", "nevienam, es vienkārši bieži šeit pastaigājos". No 70 balsotājiem 49 procenti atbildējuši – Uldim Seskam.

Vai U. Seska meitai vai citiem tuviniekiem tiešām ir īpašums Monako? Lūdzām Liepājas domes priekšsēdētāja komentāru. Viņš atsūtīja šādu atbildi: "Pirms katrām vēlēšanām jau parādās visādas spekulācijas. Visi mani īpašumi ir norādīti deklarācijā. Man Monako nekāda dzīvokļa nav un nav bijis. Te, visticamāk, ir stāsts par īpašumiem, ko nomā Raimonds Kisiels, Baibas (U. Seska meitas – "Kurzemes Vārds") vīrs, kas kopš 1992. gada nodarbojas ar starptautisku naftas biznesu, un viņš laiku pa laikam īrē telpas Kiprā, Maltā, Krievijā un Monako. Ar mani tam cita sakara nav."

100 eiro par viltus avīzes iznēsāšanu

Liepājā dzimušais, taču Rīgā deklarētais R. Točelovskis apgalvo, ka visus tēriņus cīņai pret esošo varu Liepājā viņš sedzot no paša kabatas. Vērojot viņa līdzšinējās aktivitātes un aprēķinot to aptuvenās izmaksas, jāsecina, ka polittehnologs kampaņai spēj tērēt vairāk naudas nekā viena otra partija. Viņam ir pa kabatai noorganizēt mikroautobusu, lai atvestu no Rīgas un nogādātu atpakaļ galvaspilsētā protestētājus, drukāt informatīvas lapeles, viltus avīzi un maksāt arī par tās izplatīšanu. Pašvaldības policija par minētā izdevuma izplatīšanu aizturējusi kādu sievieti, kura darbojusies kopā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem. Neoficiāla informācija liecina, ka sievietei to palūdzis izdarīt vīrietis vārdā Reinis, par divu dienu darbu solot samaksāt 100 eiro. Sadrukātos materiālus viņai esot pievedis kāds Vladislavs, kura brāli policija nesen esot aizturējusi saistībā ar aģitācijas uzlīmju lipināšanu pilsētā. Vladislavs, sazvanīts, protams, to visu noliedza. Neko nezinot, Točelovski nepazīstot un vispār jau divas nedēļas esot komandējumā Rīgā. Viltus "Kurzemes Vārda" izdevumā Točelovskis par sevi ir pastāstījis gana daudz – viņam esot sakāpināta taisnīguma izjūta, palielījies ar savu izglītību un pieredzi. Minējis, ka esot palīdzējis gāzt Gruzijas prezidentu Mihailu Saakašvili, taču nav pastāstījis to, ka pirms pašvaldību vēlēšanām pirms četriem gadiem viņam vairāk sāpējusi sirds par, piemēram, Rēzeknes, nevis Liepājas nākotni. 2013. gada vēlēšanās viņš pārstāvējis Rēzeknē dibināto partiju "Vienoti Latvijai". Šis politiskais spēks dibināts uz līdzīga nosaukuma sabiedriskās organizācijas bāzes. Šajā biedrībā bija darbojušies arī "Saskaņas centra" biedri, 2013. gadā vēstīja laikraksts "Diena". Iespējams, Točelovskis šo pieredzi atturas minēt, jo "Vienoti Latvijai" sekmes vēlēšanās nebija diez ko labas – Rēzeknes domē tā ieguva tikai vienu vietu, turklāt aģentūra LETA toreiz vēlēšanu dienā ziņoja, ka šī partija par pieciem latiem, iespējams, mēģinājusi pirkt vēlētāju balsis. "Partijas "Vienoti Latvijai" Rēzeknes vadītājs Rihards Melnis noliedz jebkādus izskanējušos apgalvojumus par balsu pirkšanu šajā pilsētā," aģentūru LETA informēja partijas pārstāvis Reinis Točelovskis.

Reiņa Točelovska vārds atrodams arī Maskavas politisko pētījumu skolas dalībnieku sarakstā. Tur viņš minēts kā "Ryan Consulting Ltd." direktors un Latvijas parlamenta deputāta padomnieks Eiropas Savienības lietās. Kuru Saeimas deputātu viņš konsultējis, "Kurzemes Vārdam" pagaidām neizdevās noskaidrot. Saeimas preses dienestam šādas informācijas nav, savukārt Točelovskis, kurš līdz šim bija ļoti komunikabls, vakar uz "Kurzemes Vārda" telefona zvanu neatbildēja.