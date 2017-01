Maršruta Rīga–Liepāja eksperimentālie ekspreša reisi iekļauti kopējā maršrutu tīklā

Atslēgvārdi rīga-liepāja | autobuss

Lai pasažieriem būtu iespēja ātrāk un ērtāk nokļūt no Liepājas līdz Rīgai un otrādi, maršrutā Rīga–Liepāja eksperimentālie ekspreša reisi iekļauti kopējā maršrutu tīklā, portālam pavēstīja Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Sešu mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot pasažieru pieprasījumu pēc papildu reisiem, tika pieņemts lēmums no 2017.gada 17.janvāra iekļaut tos kopējā maršrutu tīklā.

Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc maršruta Nr.7937 Rīga–Liepāja ekspreša reisiem ir liels, autobuss arī pēc eksperimenta laika beigām, 17.janvāra, no Liepājas (M.Ķempes iela) izbrauks pulksten 6.00, savukārt no Rīgas starptautiskās autoostas – pulksten 19.00. Ekspreša reisa autobuss pasažierus uzņems un izlaidīs arī Liepājas un Skrundas autoostā (virzienā no Liepājas uz Rīgu tas apstāsies arī Grobiņā).