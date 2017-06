Atslēgvārdi nekustamais īpašums | degradējošas ēkas | jaunieši | vandālisms | būvvalde

Daudziem cilvēkiem ir sapnis par privātu māju pilsētas centrā. Māsas Velta Valdmane un Ramona Krompuša šo sapni īstenojušas, iegādājoties īpašumu Ludviķa ielā 20. Saviem spēkiem teritorija atjaunota, iekopta, un viss licies labi, līdz blakus esošā bijusī ātrās palīdzības teritorija parādījusi savas ēnas puses. "Tā sēta ir izveidojusies par riktīgu narkomānu un dzērāju mitekli. Bet mēs ciešam," bēdas laikrakstam sūdz V. Valdmane.

Ludviķa ielas 20. nama saimniece "Kurzemes Vārdam" parāda minēto teritoriju. Tajā atrodas vairākas brūkošas un aizaugušas ēkas, ko jaunieši atzinuši par labu tusiņa vietu. Lai gan teritorija ir apjozta ar žogu, tajā reizēm parādoties caurumi, arī žoga pārlēkšana jauniešiem nesagādājot problēmas. "Jaunieši lec pāri žogam, tur dzer un smēķē, tajā stūrī savukārt tiek kārtotas dabiskās vajadzības," V. Valdmane stāsta par saviem novērojumiem. Reizēm iekļūšanai iecienītajā vietā tās apmeklētāji nesmādējot arī Ludviķa ielas 20. nama teritoriju – vispirms ienākot V. Valdmanes sētā, bet pēc tam blakus teritorijā rāpjoties pār žogu no viņas mājas puses. "Viņi sadzeras, saostās vielas, un tad akmeņi, ķieģeļi un atkritumi lido mūsu virzienā," noraizējusies ir Valdmanes kundze.

Pēdējais piliens bijis mērķtiecīgs uzbrukums ģimenes īpašumam. 7. jūnijā V. Valdmane atgriezusies no tirgus un, tuvojoties mājai, ieraudzījusi, ka jaunieši atkal uzturas pie teritorijas žoga, turklāt savus velosipēdus puiši bija atslējuši ielas malā pret viņas dēla automašīnu. Par to V. Valdmane jauniešiem arī aizrādījusi. "Tad viņi man pateica tik rupjas lietas, ka es noteikti nevēlos tās atkārtot. Viens no puišiem, laikam bara vadonis, riebīgi nosmējās un piedraudēja atriebties," notikušo atceras kundze.

Diemžēl atriebība nebija ilgi jāgaida, jo jau nākamajā rītā konstatējuši, ka automašīnai sadurtas riepas, norauta numura zīme un bojāts spogulis. Tāpat bijušas pazīmes par mēģinājumu ielauzties transportlīdzeklī. Ludviķa ielas 20. nama iemītnieki izsaukuši policiju. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Daiga Valdmane informē, ka par šo lietu uzsākts kriminālprocess.

Liepājas būvvaldes vadītāja vietnieks Arvīds Vitāls stāsta, ka, saņemot informāciju no "Kurzemes Vārda", uz Ludviķa ielu devies inspektors, lai "sāpīgo" īpašumu apsekotu. "Teritorija ir vidi degradējoša. Sazināsimies ar īpašnieku, uzklausīsim, kādi ir viņa plāni par īpašuma attīstību, un vienosimies par nepieciešamajām darbībām un termiņiem," informē A. Vitāls.

