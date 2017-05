Atslēgvārdi nbs | jūras spēki | mācības | Baltops

No rītdienas, 1.jūnija, līdz 16.jūnijam Jūras spēku flotiles vadītā Baltijas valstu mīnu kuģu eskadra (BALTRON) un Jūras spēku flotiles taktiskā līmeņa štābs piedalīsies vienās no lielākajām jūras mācībām “Baltops”, kas ASV vadībā Baltijas jūrā notiek kopš 1972.gada, portālam pastāstīja AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļsa kapteine Sandra Brāle.

Starptautiskajās mācībās „Baltops”, kuras šogad notiks jau 45.reizi, Latvijas bruņoto spēkus pārstāvēs Jūras spēku flotiles kuģis A90 "Varonis", kas vienlaikus tiek izmantots kā BALTRON štāba platforma, un Mīnu kuģu ekskadras kuģis M08 “Rūsiņš” kā štāba platforma Jūras spēku flotiles taktiskā līmeņa štābam.

Mācību laikā BALTRON ekskadras štābu, kurā savus pienākumus pilda Latvijas un Lietuvas virsnieki, pastiprinās ar pretmīnu speciālistiem no Polijas un Zviedrijas.

BALTRON komandieris komandleitnants Kaspars Miezītis uzsver, ka eskadra ir gatava šī uzdevuma izpildei: “Mācībām esam gatavojušies jau vairākus mēnešus. Protams, ka jebkura jauna uzdevuma izpilde vienmēr ir saistīta ar uzticēšanos saviem spēkiem un iegūtajām zināšanām, kā arī dažāda veida izaicinājumiem. Man ir prieks veikt ieguldījumu vienības attīstībā, un tā ir lieliska iespēja pašam apgūt jaunas prasmes un praksē pielietot esošās zināšanas.”

“Šīs mācības ir nozīmīga iespēja mūsu spēkiem, kā sabiedrotajiem, tā arī partneriem, uzlabot spējas sadarboties un stiprināt iemaņas, kas nepieciešamas reģionālās drošības stiprināšanā,” norāda Kaspars Miezītis.

“BALTOPS” ir ikgadējas mācības, kas norisinās Baltijas jūrā, sniedzot iespēju NATO un reģionālajiem partneriem stiprināt savstarpējo spēku savietojamību, trenējoties veikt kombinētus taktiskos manevrus dažādos mācību scenārijos.

Šogad mācībās piedalīsies Sabiedroto un partnervalstu gaisa, jūras un sauszemes spēki no 14 valstīm – ASV, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Francijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, kā arī NATO partnervalstīm - Somijas un Zviedrijas. Latvija mācībās “BALTOPS” piedalās kopš 1996.gada.

Mācībās piedalīsies 4000 karavīru, 50 kuģu un zemūdeņu, un vairāk nekā 50 gaisa kuģu. Mācību mērķis ir veicināt sadarbību un savietojamību, stiprināt spējas strauji reaģēt, izmantojot visu spēku veidu spējas, kā arī demonstrēt sabiedroto un partnervalstu apņēmību nodrošināt stabilitāti un, ja tas būtu nepieciešams, aizstāvēt Baltijas jūras reģionu.