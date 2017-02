Ne tikai sirdsāķīšiem vien

Helga Beks daudz domājusi par to, ka aizņemtajā un skrejošajā pasaulē mīlestība bieži ir nolikta patālu no cilvēka prioritātēm.

Cilvēkiem ļoti trūkst mīlestības. To apzinoties, aktīva liepājniece Helga Beks kopā ar Liepājas Novada fondu vakar sarīkoja siržu un labu vārdu akciju tirdzniecības centra "Kurzeme" vestibilā.

Katrs, kurš vēlējās, varēja uz brīdi piestāt, lai papīra sirdī ierakstītu labus vārdus un pateicību kādam. Tādējādi akcijas rīkotāji vēlējās paplašināt bieži vien vienkāršoto izpratni par Valentīndienā svinamajiem mīlestības svētkiem. Ne tikai par sirdsāķīšiem šajā dienā vajag runāt, bet arī par citiem labiem un tuviem cilvēkiem – viņi saka.

"Kāds cilvēks varbūt ir aizmirsts, kādam varbūt neesam pateikuši paldies, jo ne vienmēr dzīvē tā tieši to izdodas pateikt," H. Beks skaidro. Ideja radusies, kad līdzīgu akciju lielveikalos viņa pamanījusi ap Ziemassvētku laiku Rīgā.

Kartīšu gatavošanā palīdzēja arī Liepājas valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi. "Valentīndiena ir sirsnīga diena, kad varam pateikties cilvēkiem, kas mūsu labā ko darījuši, tā ir kā pateicība par to, ka mēs te visi esam," saka Melānija Tālute. "Gribam darīt cilvēkiem prieku. Lai viņi pasmaida un ir priecīgi arī tad, ja viņiem nav otras pusītes," piekrīt Anete Zulmane.

Meitenes spriež, ka "nenormālajā ikdienas skrējienā" reizēm nepaliek laika pat kārtīgi sasveicināties. "Bet dažreiz vajag apstāties un mierīgi padomāt," saka Melānija. "Jo dzīve nav viens liels skrējiens, ir jāspēj arī piebremzēt." Un kāpēc lai tā nebūtu šī diena februāra vidū? Ģimnāzistes Valentīndienu atzīmējot gan ballītē ar skolasbiedriem, gan ģimenē.

Garāmejošie liepājnieki sākumā izturējās piesardzīgi, taču tas mainījās – pāris stundu laikā kopumā tapa pāris simti kartīšu ar mīlestības un draudzības apliecinājumiem cilvēkiem, kas līdzās. "Cilvēki bija priecīgi pārsteigti," smaida H. Beks. Teikuši, ka šādas akcijas vajag vairāk un biežāk, ne tikai Valentīndienā vien. Tādēļ viņa ar Liepājas Novada fonda vadītāju Aigu Jaunskalži jau spriedusi, kā to attīstīt. Kā mudināt cilvēkus dalīties cieņā un mīlestībā ar citiem.

