Ne visi gatavi apkures sezonas beigšanai

Atslēgvārdi apkure | siltumenerģija | liepājas enerģija

Daļa liepājnieku ar nepacietību gaida, kad tiks pārtraukta apkures sezona, lai samazinātu maksājumus. Savukārt daļa nebūt nevēlas, lai apkures sezona nekavējoties tiktu beigta, pārliecinājās portāls.

Kāda liepājniece jau 1.maijā vērsās portālā ar jautājumu: kad beidzot tiks beigta apkures sezona? “Laiks kļuvis pavasarīgi silts, manā dzīvoklī gaisa temperatūra ir teju + 26 grādi! Ir laiks kurināšanu pārtraukt, jo tas ir ļoti dārgi! Jau tā šopavasar apkures sezona stipri ievilkusies.”

Portāla uz ielas uzrunāto liepājnieku viedokļi par apkures sezonas pārtraukšanu bija krasi atšķirīgi. Daļa bija vienisprātis ar kundzi, kura zvanīja portālam, un pauda, ka labāk ir gatavi aut kājās vilnas zeķes un vilkt mugurā vatētu vesti, lai tikai apkures sezona beigtos un varētu ekonomēt uz komunālajiem maksājumiem.

Savukārt cita daļa uzskata, ka naktīs vēl nav pietiekami silts, lai jau pārtrauktu apkures sezonu.

“Mūsu mājā, vadoties pēc sinoptiķu prognozēm, jau pagājušajā nedēļā apkures sezona tika pārtraukta,” tā Ilva: “Kaut dzīvoju ne pirmajā stāvā, mājoklī ir auksti. Grīda tik auksta, ka kājas salst. Un mitrums jau sāk veidoties. Laikam, ka neatliks nekas cits, kā no sekcijas celt ārā elektrisko sildītāju.”

Savukārt Elzas kundze teic, ka viņas māja vēl nebūt negrasās pārtraukt sildīšanos:

“Tādēļ jau renovējām māju un sakārtojām apkures sistēmu, lai rudeņos un pavasaros nebūtu jāsalst! Tie, kuri grib par katru cenu taupīt, var pagriezt kloķīti. Es gan vēl to nedarīšu – uzregulēju ekonomisko variantu un man ir gan silti, gan sauss.”

Cik aktīvi iedzīvotāji pieprasa apkures sezonas pārtraukšanu ēku apsaimniekotājiem, portāls devās taujāt lielākajiem apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Kā pastāstīja SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Puka, LNA pirmos signālus par vēlmi beigt apkures sezonu no liepājniekiem saņēmusi pagājušajā ceturtdienā un piektdienā: “Nu rindas kārtībā viss notiek.”

No LNA apsaimniekošanā esošajām 228 mājām ar centralizēto apkuri otrdien, 2.maijā, dienas pirmajā pusē siltumapgāde atslēgta bija jau 40 ēkām. Bet process turpinājās un līdz otrdienas vakaram šis skaits bija palielinājies vēl par vairāk nekā 15 ēkām.

Šobrīd situācija ir patiesi saspringta, jo laika apstākļi izmainījās krasi un līdz ar to viss notiek ļoti strauji,” atzīst I.Puka un skaidro, ka apkures atslēgšanu namu pārzinim piesaka mājas kontaktpersona.

Līdzīga situācija ir arī SIA “Namu serviss APSE”, portālam otrdien, 2.maijā, atzina SIA “Namu serviss APSE” projektu vadītājs Gints Ločmelis:

“Līdz šodienai bija atslēgtas 6 vai 7 mājas. Šodien ir palielinājusies interese par apkures atslēgšanu, saņemam regulārus zvanus un pieteikumus. Dienas laikā plānots atslēgt apkuri aptuveni 20 mājām. Ja saglabāsies silts laiks, tad vēl vairāk atslēgšanas būs rīt un piektdien.”

Viņš atgādina, ka arī tad, ja apkure ēkā nav pilnībā atslēgta, tās padeve tiek automātiski pārtraukta dienas laikā, ja āra gaisa temperatūra pārsniedz siltummezglā iestatīto.

Uzņēmuma “Liepājas enerģija” sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda portālam pauda, ka pagaidām atslēgumu skaits nav īpaši liels, jo laika apstākļi saglabājas vēsi.

“Iedzīvotāji aizvien vairāk izmanto individuālo siltummezglu priekšrocības, pāragri neatslēdzot apkuri, bet gan ieregulējot atbilstošu temperatūru, kuras ietvaros sistēma automātiski ieslēdzas vai atslēdzas,” viņa klāsta.

Kā liecina apkopotā informācija, līdz 2.maijam apkures sezonu noslēgušas 115 mājas no 259 LNA mājām, kas ir 44,4%; 45 mājas no 143 privātmājām, kas ir 31,4% un 50 no 190 juridiskajām personām, kas ir 26%.

No visiem 943 objektiem Liepājā, kam ir centralizētā apkure, uz 2.maiju apkures sezonu noslēguši 269 objekti jeb 28,5%.