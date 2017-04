Atslēgvārdi no sirds latvijai | pašvaldību vēlēšanas | partija

Ar septiņpadsmit deputātu kandidātiem uz Liepājas domi startēs arī partija "No sirds Latvijai", kurai šīs būs pirmās ugunskristības pašvaldību vēlēšanās, kas notiks jūnijā un kura cer iegūt divus domes deputātu krēslus.

Partijas Liepājas nodaļa ar savu komandu iepazīstināja šodien, 21. aprīlī. Saraksta līderis ir "Latvijas Gāzes" Liepājas iecirkņa vecākais meistars Zigmunds Embrekts, bet komandā ir arī Iveta Tumaščika, Sergejs Binkovskis, Sandra Adamoviča, Dimitrijs Kostojanskis, Irina Mangale, Māris Reinfelds, Ilze Ķipste, Dzidra Spēlmane, Ieva Kulpe, Uldis Mangalis, Viesturs Zuzāns, Rihards Pelnēns, Dainis Kreināts, Bruno Švarcs, Māris Nagla, Rita Sudraba. Sarakstā ir gan juriste, gan būvinženiere, gan uzņēmēji, gan ugunsdzēsējs, gan skursteņslauķis, gan arī psihiatrijas medicīnas māsa – tā ir R. Sudraba, kurai, pēc partijas Liepājas nodaļas vadītāja Jāņa Neimaņa vārdiem, neesot nekādas radniecības ar partijas līderi Ingunu Sudrabu.

"Par galveno vērtību mēs izvirzām liepājnieku," sacīja Z. Embrekts, kurš, prezentējot sarakstu, atzina, ka ir tik ļoti satraucies, ka vienubrīd pat nespēja parunāt. Savā sagatavotajā uzrunā viņš uzsvēra, ka galvenie pašvaldībai darāmie darbi ir – piesaistīt pilsētai cilvēkus, aizsargāt maznodrošinātos, uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību, mazināt sociālo atstumtību, būt draudzīgai ģimenēm ar bērniem un veicināt pilsētas izaugsmi ar godīgumu.

"No sirds Latvijai" startēs arī uz Grobiņas novada domi, apvienojoties vienā sarakstā ar Latvijas reģionu apvienību, teica J. Neimanis, kurš pats plāno kandidēt uz šīs pašvaldības domi. Savukārt uz jautājumu, vai ir kāda partija, ar kuru Liepājas domē "No sirds Latvijai" nekādā ziņā nesadarbosies, J. Neimanis teica, ka nevēlas vilkt sarkanās līnijas, tomēr "skatāmies par [partiju] "Saskaņu", cik zināms, diezgan populistiska, īsti neticam, ka daudz kas [Liepājā] būs par velti", bez tam "mums nav pieņemams radikālisms". "No sirds Latvijai" Liepājā cerot uzrunāt arī krieviski runājošos vēlētājus, jo arī šīs partijas Liepājas domes deputātu kandidātu sarakstā esot vairāki "ļoti toleranti un iecietīgi krieviski runājošie", teica J. Neimanis.