Notiek civilās aizsardzības mācības

Atslēgvārdi GI Termināls | civilās aizsardzībasmācības

Šodien no pulksten 10 līdz 12 LSEZ SIA "GI Termināls" teritorijā tiek rīkotas vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācības. To gaitā paredzēts izspēlēt situāciju, ka termināla teritorijā noticis vagoncisternas bojājums ar benzīna aizdegšanos. Piedalās uzņēmuma, VUGD, Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta u. c. pārstāvji. Termināla apkaimē iespējami satiksmes ierobežojumi, jo mācību laikā tiks bloķēta piekļuve termināla teritorijai. Operatīvie transportlīdzekļi pārvietosies ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem, termināla teritorijā tiks iedarbināta trauksmes sirēna, kā arī izmantots dūmu ģenerators. LSEZ SIA "GI Termināls" aicina iedzīvotājus neuztraukties un atvainojas par iespējamām neērtībām!