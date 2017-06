Papardes ziedu aicina meklēt atbildīgi

Atslēgvārdi atkarību profilakses centrs | dzimumattiecības | veselība

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra speciālisti aicina tuvojošos svētkos un ikdienā būt atbildīgiem pret savu un partnera veselību un seksuālo attiecību laikā lietot prezervatīvu, informē Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa.

Prezervatīvs pasargās ne tikai no nevēlamas grūtniecības, bet arī no saslimšanas ar tādām seksuāli transmisīvām infekcijām (STI) kā gonoreja, hlamidioze, sifiliss, hepatīts B un C, dzimumorgānu herpes un dzimumorgānu papillomas, HIV un citām infekcijām. Minētās infekcijas iespējams iegūt kā vaginālo, tā anālo un orālo kontaktu laikā ar inficētu personu, ja netiek lietots prezervatīvs.

Saslimšana ar STI var noritēt ar vai bez izteiktām pazīmēm, tāpēc inficētais cilvēks kādu laiku var justies vesels. Atkarībā no infekcijas, pirmie veselības traucējumi var parādīties dažas dienas vai dažas nedēļas pēc inficēšanās. Nekavējoties jāmeklē ārsta palīdzība, ja parādījušās STI pazīmes: pastiprināti izdalījumi no dzimumorgāniem, sāpes un dedzinoša sajūta urinējot, apsārtums un tulznas ap dzimumorgāniem, izsitumi uz ķermeņa, sievietēm - asiņošana, kas nav saistīta ar menstruācijām, un sāpes makstī dzimumakta laikā.

Gandrīz visas STI ir izārstējamas, tomēr var atstāt paliekošu un nevēlamu ietekmi uz visu mūžu. Iespējamās STI sekas: neauglība gan vīriešiem, gan sievietēm, iekaisumi un pārmaiņas citos orgānos, to darbības traucējumi, nepareizas ārstēšanas vai pašārstēšanās dēļ slimība var pāriet slēptā formā un kļūt neizārstējama, impotence, audzēji un citas nepatīkamas un bīstamas sekas. Tāpat cilvēkiem, kuri ir inficējušies ar kādu STI, ir daudzkārt augstāks risks dzimumkontaktos iegūt HIV.

Visdrošākais veids, kā izsargāties no inficēšanās ar HIV un citām STI, ir kopdzīve ar uzticamu partneri un atturēšanās no gadījuma dzimumsakariem. Ja tas netiek ievērots, noteikti jālieto prezervatīvs katra dzimumakta laikā, taču arī tad ir jābūt uzmanīgiem, jo prezervatīvs var plīst. Prakse liecina, ka prezervatīvs "pieviļ" tikai tad, ja to uzglabā vai lieto neatbilstoši prasībām, vai arī tam ir slikta kvalitāte. Jāatceras arī, ka katru prezervatīvu drīkst lietot tikai vienu reizi. Prezervatīvu nedrīkst lietot, ja beidzies tā realizācijas termiņš, bojāts iesaiņojums, prezervatīvs ir sažuvis vai pārlieku lipīgs, mainījusies vai nevienmērīga krāsa, pēc lietošanas ir alerģiskas izpausmes - izsitumi, nieze, apsārtums.

Jebkurš liepājnieks, ne tikai riska grupu pārstāvji, tiek aicināts vērsties Atkarību profilakses centrā darbdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00, lai saņemtu bezmaksas prezervatīvus, kā arī konsultācijas un informatīvos bukletus par HIV, hepatītu un citu STI profilaksi un drošu seksu.

Atkarību profilakses centrs arī piedāvā iespēju pārbaudīt savu veselības stāvokli, bez maksas veicot HIV, hepatītu B, C un sifilisa eksprestestus. Pieteikties eksprestestu veikšanai iespējams, zvanot pa tālruņiem 63456120, 26308079, rakstot uz e-pasta adresi atkaribucentrs@gmail.com, kā arī atnākot uz Atkarību profilakses centru.