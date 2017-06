Atslēgvārdi liepāja | sesks uldis | domē | pašvaldība | priekšsēdētājs

Šodien Liepājas domes pirmajā jaunā sasaukuma sēdē par pašvaldības vadītāju apstiprināja Uldi Sesku, kurš šo pienākumu pilda jau 20 gadu, portāls pārliecinājās domes sēdē.

Par Sesku mēra amatā balsoja 11 no 15 deputātiem – visi Liepājas partijas un Latvijas Reģionu apvienības pārstāvji. Pret bija četri "Saskaņas" deputāti, kas šim amatam izvirzīja savu kolēģi Valēriju Agešinu.

Uldis Sesks pēc savas atkārtotas ievēlēšanas pašvaldības vadītāja amatā deputātiem novēlēja auglīgu un saticīgu darbu Liepājas domē.

Savā uzrunā pēc ievēlēšanas pašvaldības vadītāja amatā U.Sesks pievērsa uzmanību tam, ka pirmā sēde notiek vasaras saulgriežu laikā: "Šis ir enerģijas piepildīts un tradīcijām bagāts laiks, kad saule ir visaugstāk. Senči ticēja, ka šajā laikā tīrumiem ir lielāka auglība un ļaudīm lielāka saticība savā starpā. Gribu novēlēt, lai šīs divas lietas - auglīgs un saticīgs darbs - mūs visus pavadītu katrā domes sēdē, katra lēmuma pieņemšanā visu četru gadu garumā," uzrunājot deputātus, sacīja U.Sesks, aicinot visus deputātus strādāt kā vienotu komandu visu liepājnieku labā un "izvairīties no treknu sarkano līniju novilkšanas starp pozīciju un opozīciju."

Portālam U.Sesks pēc pārvēlēšanas atzina: “Vispirms jau gribu pateikties liepājniekiem, kuri novērtējuši mūsu darbu. Kaut arī ievēlēts esmu ne pirmo reizi, neliels uztraukums tomēr ir. Tūlīt pēc šīs domes sēdes jau saucu vietniekus kopā, lai dotu konkrētus darba uzdevumus, jo ir darbi, kas nevar gaidīt. Un Liepājai ir daudz nopietnu izaicinājumu. Tostarp sadarbība ar ministrijām, ar valdību, investoriem. Tāpat ostas attīstība, kas īpaši svarīga ir šobrīd, kad konkurējam ar citām ostām un pretendējam uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, lai varētu paaugstināt ostas konkurētspēju”

“Tie ir virzienu, kur man nav vajadzīgs sagatavošanās laiks,” viņš piebilst: “Bet jaunievēlētajiem vietniekiem būs jāpiestrādā pastiprināti, lai darbs turpinātos, mēs varētu virzīt Liepājas attīstībai svarīgās lietas. Lai, pirmkārt, stiprinātu, Liepājas ekonomiku. Jo, ja ir stipra ekonomika, mums būs arī stipra izglītība, kultūra, sociālā joma.”

Jautāts skaidrot liepājniekus interesējošo jautājumu, kāpēc Liepājas mērs šoreiz ievēlēts uz pusi termiņa, U.Sesks neslēpj: “Liepājas partija startē ne tikai pašvaldības vēlēšanās, bet arī Saeimas vēlēšanās. Arī šobrīd Saeimā strādā Aija Barča un Valdis Skujiņš. Māris Kučinskis arī ir Liepājas partijas biedrs. Neizslēdzu, ka es arī varu tikt virzīts. 2018.gada rudenī mēs pārvērtēsim koalīcijā esošo vadošo speciālistu, domes priekšsēdētāja vietnieku un SEZ valdes locekļu padarīto, kompetenci, pēc kā iespējamas izmaiņas, lai vēl vairāk stiprinātu Liepājas vadības komandu.”

Jau iepriekš koalīcijas veidošanas procesā tika panākta vienošanās, ka vicemēru skaits netiek samazināts.

Kaut arī “Saskaņas” līderis Valērijs Agešins strikti iebilda pret trīs vicemēriem, norādot, ka tā ir pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana, kam četros turpmākajos gados būs nepieciešams aptuveni miljons eiro, ka pietiek ar vienu domes priekšsēdētāja vietnieku, pozīcijas, kurā apvienojušies seši no Liepājas partijas un pieci no Latvijas Reģionu apvienības ievēlētie deputāti, deputāti nobalsoja par līdzšinējo vicemēru skaitu. Līdz ar to arī turpmāk domes priekšsēdētājam būs trīs vietnieki.

Par vietnieku pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos atkārtoti apstiprināja Gunāru Ansiņu, par vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos deputāti ievēlēja Ati Deksni (iepriekš šo amatu ieņēma Vilnis Vitkovskis), bet par vietnieku tūrisma un investīciju jautājumos ievēlēja Ģirtu Kronbergu. Līdz šim šos pienākumus pildīja Jurijs Hadarovičs, kurš šajā sasaukumā netika ievēlēts. Visi vietnieki tika ievēlēti ar 11 balsīm par un 4 – pret.

Gunārs Ansiņš, kuram amats nav jauns, uzrunāts iepauzē, pirms teic: “Man ir liels gods, ka deputāti atbalstījuši mani. Tas man ļaus turpināt iesāktos darbus. Apzinos, ka to protu un varu. Ceru, ka mums izdosies piesaistīt aizvien jaunus Eiropas Savienības struktūrfondu programmas Liepājas attīstībai, domājot gan par izglītību un kultūru, gan infrastruktūru.”

Taujāts par prognozēm sadarbības jomā koalīcijā, viņš lēš: “Katram jaunam projektam nepieciešama gan regulārāka tehniskā apkope, gan arī atsevišķi ātruma ierobežojumi. Līdzīgi kā nopērkot jaunu automašīnu – nevar ar to braukt, līdz galam neiztestējis.”

Atis Deksnis atzina, ka viņam vicemēra amats būs jauns izaicinājums: “Skaidrs, ka lauciņš man ir jauns. Izaicinājums ir jauns, ne kā iepriekšējam kolēģim, kurš jomu labi pārvaldīja. Bet ceru uz labu sadarbību gan ar pārvaldēm, gan speciālistiem, kas šajās jomās darbojas. Cerams, ka viss izdosies.”

Apņēmības viņam netrūkstot: “Pirmais uzdevums man šobrīd ir tikties ar Vilni Vitkovski, kurš solīja man mazu ievadu tajā, kas šajā jomā līdz šim ir darīts. Kā arī par tuvākajiem plāniem, kas jārealizē vasarā. Tad apjautīšu darba plānu, tikšos ar Izglītības pārvaldes vadību, Sporta pārvaldes vadību un visiem pārējiem, lai iezīmētus kopīgus plānus.”

Ģirts Kronbergs nešķiet samulsis jauno pienākumu priekšā: “Jau tajā brīdī, kad sapratu, ka šajā virzienā būs jārok, secināju, ka rezultāti nebūs ilgi jāgaida, ko esmu ticies gan ar tiem, kuri vēlas saglabāt līdzšinējo virzienu, gan tiem, kas grib strādāt pa jaunam.”

“Tas ir mans lauciņš, ar ko jau 20 gadus esmu nodarbojies,” Ģ.Kronbergs turpina: “Protams, Tirdzniecības un rūpniecības kamerā mana pamatnodarbe nebija investīciju piesaiste, bet ienākošo uzņēmēju labsajūta gan bija. Un tā ir viena no manām prioritātēm – strādāt pie tā, lai ienākošie uzņēmēji jūtas nevis, kā nākot pie kungiem, bet – kā nākot pie kalpiem. Lai viņi jūtas labi, savas idejas realizējot mūsu pilsētā.”

Un piebilst: “Runājot par tūrismu, mums jau iepriekš – pēdējo dienu laikā – bija sarunas ar tūrisma cilvēkiem. Tur šobrīd jāsakoncentrējas uz šo sezonu, jo pāris idejas, kas neprasa lielas finanšu investīcijas, realizējamas vēl šogad. Tad jāsāk skatīties nākotnē. Mēs ar Ati Deksni jūtamies kā darba zirgi, kuriem tūdaļ būs jāsāk art.”

Pirmās jaunā sasaukuma domes sēdes laikā, kaut arī V.Agešins iebilda, ka opozīcijas deputātiem būs ļauts maz piedalīties komiteju darbā, apstiprināja arī domes komitejas.

Finanšu komitejā darbosies Uldis Sesks (komitejas priekšsēdētājs, jo Finanšu komiteju vada pilsētas domes priekšsēdētājs), Valērijs Agešins, Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Ģirts Kronbergs, Linda Matisone, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis un Vilnis Vitkovskis.

Attīstības komitejā iekļauts Gunārs Ansiņš, Ģirts Kronbergs, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis un Vilnis Vitkovskis.

Pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā − Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, Gints Ročāns, Edvīns Striks, Helvijs Valcis un Vilnis Vitkovskis.

Savukārt pastāvīgajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā darbosies Atis Deksnis, Linda Matisone, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, Edvīns Striks, Helvijs Valcis un Māris Verpakovskis.

V.Agešins portālam atzina, ka koalīcijai neprognozē vieglu dzīvi un uzsvēra, ka četri “Saskaņas” deputāti strādās stingrā opozīcijā: “Domāju, ka būs grūti strādāt visiem 15 Liepājas pilsētas domes deputātiem. Jo šī koalīcija izskatās diezgan nedabiski, nonāk pretrunā ar iedzīvotāju izvēli. Jo viena koalīcijas daļa solīja pārmaiņas pilsētā, bet otra koalīcijas daļa, proti, Liepājas partijas deputāti, ir veca. Nezinu, kā viņi sastrādāsies. Tas, ko redzējām šodien, - smaidi un saviesīgas sarunas, roku spiešana – nenozīmē absolūti neko. Īstenībā šajā koalīcijā ir ieliktas dziļas pretrunas.”

“Kas attiecas uz mums, mums būs sarežģīti tajā ziņā, ka mums nav pieredzes darbā pašvaldībā. Bet mēs pielāgosimies un piešausimies ļoti ātri,” viņš turpina: “Visi normatīvie akti, kas nosaka darbu domē, ir izpētīti – gan likumi, gan nolikumi. Tāpēc mēs nepildīsim statistu lomu, kā vairakkārt ir bijis iepriekšējos sasaukumos.”

Jautāts, vai, kā iepriekš solījis, strādās Liepājas domē un nedosies atpakaļ uz Rīgu, “Saskaņas” līderis joprojām pauž stingru apņemšanos: “Pašlaik domāju par darbu pašvaldībā un koncentrējos uz to.”

Runājot par algotu amatu, viņš klāsta: “Vārdus “principialitāte” un “atbildība” uztveru burtiski un ļoti nopietni. Un ja es solīju strādāt Liepājas domē pēc ievēlēšanas, tad es to arī darīšu. Neesmu interesējies par to, cik maksā deputātiem. Mans darbs, ko strādāju jau 18 gadus tepat Liepājā, ir tas, ka Baltijas starptautiskajā akadēmijā lasu lekcijas studentiem. Tur saņemu nelielu atalgojumu, taču strādāju nevis atalgojuma dēļ, bet tāpēc, ka tur ir iespēja savas zināšanas, iemaņas un prasmes nodot topošajiem juristiem.”

Jau vēstījām, ka koalīcijas sarunās iepriekš par sadarbību vienojās Liepājas partija un Latvijas reģionu apvienība. Partijas vienojās, ka LRA sākotnēji mēra amatā atbalstīs pašreizējo domes priekšsēdētāju Uldi Sesku. Savukārt nākamā gada rudenī būs jauns balsojums un par mēru tikšot ievēlēts LRA kandidāts. Jānis Vilnītis neizslēdza, ka tas varētu būt viņš.

Tāpat tika panākta vienošanās, ka vicemēru skaits netiek samazināts. Bet LRA līderis J.Vilnītis būs Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs. Tā ir vieta, kuru līdz šim ieņēma Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

3.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās uzvaru izcīnīja Liepājas partija, kas ieguva sešus mandātus – par vienu mazāk nekā iepriekš. LRA, kuru pārstāvēja līdzšinējie domes opozīcijas deputāti, ieguva 5 vietas, bet "Saskaņa" ieguva par vienu vietu vairāk nekā pirms tam – četras.