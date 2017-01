Papildināts – Apstiprina atlaides maznodrošinātā statusa iegūšanai

Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | sociālais dienests | pabalsti | maznodrošināto statuss

Šodien, 19.janvārī, notikušajā pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā", portāls uzzināja pilsētas domes sēdē.

Kā skaidro Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča, ņemot vērā, ka no 2017.gada 1.janvāra ir palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, 2016.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, daļa iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, iepriekš minēto faktoru dēļ turpmāk to saņemt nevarēs.

“Tā kā iepriekš minēto ienākumu palielinājums nav tik būtisks, lai personas varētu nodrošināt visas pamatvajadzības un, lai arī turpmāk pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt pašvaldības atbalstu, ir nepieciešams palielināt maznodrošinātas personas statusa saņemšanai noteiktos ienākumu līmeņus,” viņa uzsver.

Saistošie noteikumi paredz palielināt ienākumu apmēru par 10 eiro katrai iedzīvotāju grupai, kuru nepārsniedzot, ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu. “Tas ir no 240 eiro uz 250 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā,” skaidro I.Bartkeviča: “No 280 eiro uz 290 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus. No 280 eiro uz 290 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā. Un no 340 eiro uz 350 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā.”

Tāpat Saistošie noteikumi paredz noteikt, ka par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās un otrā pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums.

“Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība),” uzsver Sociālā dienesta direktore.

Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas pilsētas domes sēdē tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Domes mājas lapā www.liepaja.lv. Tad tie arī stāsies spēkā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš pauž gandarījumu par to, ka pēdējā laikā tik daudz izdevies paveikt sociālajā jomā:

“Liepājā no šā gada jau ieviesti divi jauni sociālie pabalsti un palielināts ienākumu līmenis pārtikas pabalsta saņemšanai. Tas ir sākums septiņiem svarīgiem soļiem sociālās palīdzības sniegšanas pilnveidē - lai palīdzību varētu saņemt plašāks trūcīgo iedzīvotāju skaits un tā nonāktu konkrēti pie tām iedzīvotāju grupām, kurām tā visvairāk nepieciešama.”

“Līdz šim ģimenes ar ļoti zemiem ienākumiem nevarēja saņemt pabalstu pārtikai, ja ienākumi nedaudz pārsniedza 60 eiro mēnesī uz katru personu ģimenē. Pārtikas pabalstu tagad var saņemt ar ienākumiem līdz 90 eiro. Pārtikas pabalsts ir 45 eiro apmērā, un to izsniedz kā pārtikas karti preču iegādei “TOP” veikalos,” viņš turpina.

“Ieviests pabalsts aizgādņiem. Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu personas, kuras Liepājas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem pilngadīgai personai, ir ieviests jauns pašvaldības materiālā atbalsta veids – pabalsts aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem. Pabalstu 40 eiro apmērā var saņemt persona, kuru Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu Liepājā.”

“Tāpat ieviests tā saucamais “pases pabalsts”,” turpina skaidrot G.Ansinš: “Lai novērstu situācijas, kad trūcīga persona līdzekļu trūkuma dēļ nevar noformēt personu apliecinošu dokumentu, ieviests jauns pabalsta veids iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem – pabalsts personas apliecinoša dokumenta noformēšanai. Pašvaldība vienu reizi piecos gados apmaksās valsts nodevu minimālā apmērā par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, personām, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsēta.”

“No 1.janvāra – arī papildus atlaides sabiedriskajā transportā pensionāriem un politiski represētajiem, šo iespēju varēs papildus izmantot vairāki tūkstoši mūsu senioru. Līdz šim braukšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā abonementa biļetei sabiedriskajā transportā varēja saņemt nestrādājošie vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksas kopumā nepārsniedza 256,12 eiro.

No šā gada palielināta ienākumu summa, līdz kurai piemēro atvieglojumus abonementa biļetei 50% apmērā - tas nozīmē, ka piešķirtās pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas kopumā nevar pārsniegt 300 eiro mēnesī.”

“Pilnīgi visas politiski represētās personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri, tagad var saņemt atvieglojumus sabiedriskajā transportā 50 % apmērā, neatkarīgi no ienākumiem.”

Par šodienas domes lēmumu – palielināt ienākumu apmēru par 10 eiro katrai iedzīvotāju grupai, kuru nepārsniedzot, ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu, G.Ansiņš stāsta: “Tas nepieciešams tāpēc, ka notiek pensiju indeksācija, mainās minimālā alga, un daļa iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu un saņem pašvaldības sociālo palīdzību, turpmāk to saņemt nevarētu.”

Un piebilst, ka 2017.gadā vēl plānots: “Palielināt GMI līmeni par nepilngadīgu bērnu (šobrīd 49,80) līdz 70 eiro. Saņēmēji varētu būt ap 100 bērnu trūcīgās ģimenēs. Palielināt vienreizējo pabalstu politiski represētām personām no 30 eiro uz 50 eiro. Plānots jauns pabalsts invalīdiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā – vienreizējs pabalsts vides pieejamības nodrošināšanai (pacēlājs, uzbrauktuve un tml.).”