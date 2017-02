Atslēgvārdi reģionālā slimnīca | apbalvojums

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) "Gada balvu medicīnā 2016" nominācijā "Gada slimnīca" saņēma Liepājas Reģionālā slimnīca, aģentūru LETA informēja LĀB pārstāve Sendija Burka-Šaicanova.

„Slimnīca šādu apbalvojumu saņem jau otro reizi,” atzīst medicīnas iestādes valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks. „Var teikt, ka šoreiz gandarījums ir vēl lielāks, jo augstu līmeni ir grūti sasniegt, bet vēl grūtāk ir šo līmeni noturēt un katru gadu turpināt progresu. Prieks, ka Liepājas Reģionālai slimnīcai tas ir izdevies un jāsaka paldies visam slimnīcas kolektīvam par ieguldījumu kopējo mērķu sasniegšanā un pacientiem par uzticēšanos. 2016. gads slimnīcai ir bijis veiksmīgs arī finansiāli, jo spējām piesaistīt gan Eiropas Savienības struktūrfodu līdzekļus, gan rast līdzekļus darbinieku atalgojuma paaugstināšanai, norāda E. Striks.

Pagājušā gadā Liepājas Reģionālās slimnīcas stacionārā ārstēti 17000 pacientu, Dienas stacionārā - 3700 pacientu, veiktas 8385 operācijas, to skaitā 3074 operācijas Dienas stacionārā. Savukārt Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 1158 mazuļi.

Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs 2016. gada nogalē veica pacientu apmierinātības pētījumu, aptaujājot respondentus gan Konsultatīvās nodaļas, gan stacionāra nodaļās. „Pētījuma rezultāti ir iepriecinoši slimnīcai, jo salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu, pacientu apmierinātības līmenis ir pieaudzis,” atzīst E. Striks.

Socioloģisko pētījumu centrs norāda, ka par rezumējošu slimnīcas pakalpojumu vērtējumu izmantojama respondentu atziņa – vai viņi šo slimnīcu ieteiktu arī citiem un vai paši nepieciešamības gadījumā to atkal izvēlētos. 2016. gada aptaujas rezultāti liecina, ka 89,5 % respondentu ieteiktu Liepājas Reģionālo slimnīcas pakalpojumus saviem radiem, draugiem, paziņām, bet 86,4% respondentu nepieciešamības gadījumā vēlreiz izvēlētos šo slimnīcu. Apmierināto pacientu skaits, kuri būtu gatavi ieteikt saviem radiem, draugiem un ģimenes locekļiem ārstēties Liepājas Reģionālajā slimnīcā, salīdzinot ar iepriekšējās aptaujas rezultātiem pieaudzis par 12,2%.

„Tas norāda, ka slimnīca savā attīstībā ir uz pareizā ceļa,” saka E. Striks un uzsver, ka, lai tā kļūtu vēl konkurētspējīgāka, jāpiesaista gan jauni kolēģi, gan jāturpina iesāktā rekonstrukcija. Pagājušā gada nogalē Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā paredzēts, ka Liepājas Reģionālai slimnīcai tiks piešķirti 14,2 miljoni eiro infrastruktūras uzlabošanai un tehnoloģiju iegādei. „Tā kā valsts plānotais finansējums visam iecerētajam nepietiks, slimnīca būvniecību sadalīs secīgi vairākās kārtās un, izvērtējot prioritātes un finansiālās iespējas, sāks ar pacientiem svarīgākām lietām – Uzņemšanas nodaļas paplašināšanu, Hemodialīzes nodaļas modernizāciju, reģionālai slimnīcai atbilstošu tehnoloģiju iegādi, Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas rekonstrukciju, jo Liepājas Reģionālā slimnīca ir viena no retajām ārstniecības iestādēm, kur ir tāda programma kā stacionārā rehabilitācija un slimnīca plāno to vēl paplašināt, lai nodrošinātu rehabilitāciju ne tikai neiroloģiskiem pacientiem, bet arī paliatīviem un kardioloģiskiem pacientiem,” skaidro E. Striks un piebilst, ka tiks rekonstruēts arī slimnīcas augstceltnes austrumu spārns (no 3. līdz 12.stāvam), kur izvietotas stacionārās nodaļas.

„Patlaban jau ir uzsākts darbs ar projektētājiem par slimnīcas rekonstrukcijas turpināšanu,” apstiprina E. Striks un piebilst, ka atkarībā no tā, kā veiksies ar būvniecības konkursiem, slimnīca redzēs cik daudz par piešķirtajiem līdzekļiem varēs izdarīt, kā arī lems par tālāko taktiku, lai piesaistītu papildus finansiālos resursus.

Par "Gada cilvēks medicīnā" atzīta Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāja interniste Maruta Kauliņa. LĀB norāda, ka viņas vārds pagājušajā gadā plaši izskanējis, jo viņai kopā ar alūksniešiem jau atkārtoti izdevās nosargāt savu slimnīcu, neļaujot to pārveidot par dienas stacionāru.

"Gada balva medicīnā" tika pasniegta arī nominācijā "Gada docētājs medicīnā", kurā uzvarētāju noteica medicīnas studentu balsojums un kurā visvairāk balsu ieguva Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedras profesors kardiologs Gustavs Latkovskis.

"Gada balvā medicīnā” šogad bija arī jaunums - veselības ministre Anda Čakša pasniedza trīs Ekselences balvas. Ekselences balvas tika pasniegtas Onkoloģisko pacientu biedrības "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētājai Gunitai Berķei par ieguldījumu veselības veicināšanā, Rīgas Stradiņa universitātes rektoram profesoram Jānim Gardovskim par ieguldījumu izglītībā un zinātnē un Veselības ministrijas galvenajai speciālistei ginekoloģijā un dzemdniecībā profesorei Dacei Rezebergai par ieguldījumu mātes un bērna veselības aprūpes jautājumu veicināšanā.

Lai godinātu medicīnas speciālistus un teiktu paldies par ieguldīto darbu Latvijas iedzīvotāju veselības veicināšanā, Latvijas Ārstu biedrība ik gadu februārī pasniedz „Gada balvu medicīnā”. Šis pasākums ieguvis popularitāti kā mediķu, tā arī pacientu vidū un kļuvis par Latvijas medicīnas nozares lielāko tradicionālo notikumu.

"Gada balva medicīnā" tiek pasniegta 11 nominācijās, no kurām septiņās apbalvojumos izvirza Latvijas iedzīvotāji.