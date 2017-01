Papildināts – Mīkstina noteikumus par no attāluma vadāmu lidkonstrukciju izmantošanu

Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | noteikumi | lidaparāti

Šodien, 19.janvārī, notikušajā Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domē 2014.gadā pieņemtajos saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību, portāls uzzināja domes sēdē.

Kā skaidro pilsētas pašvaldībā, ievērojot, ka 2016.gada 29.novembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”, kuri nosaka kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi un lai saistošie noteikumi atbilstu citiem tiesību aktiem, ir izdarāmi grozījumi Liepājas domes saistošajos noteikumos.

Līdz ar to no noteikumiem tiks svītrota norma par aizliegumu sabiedriskās vietās vadīt lidošanai paredzētu konstrukciju no attāluma bez Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora saskaņojuma.

Opozīcijas deputāts Ģirts Kronbergs pauda bažas par to, kas notiks gadījumā, ja kāds no šiem lidaparātiem, piemēram, “uzkritīs man uz galvas”.

Liepājas pilsētas domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš uz to skaidroja, ka atbildību jebkurā gadījumā nes organizatori. Turklāt lidaparātiem ir civiltiesiskā apdrošināšana.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc tam tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Tad noteikumi stāsies spēkā.