Pašvaldības policijai ir cerība tikt pie jaunām rācijām

Ceturtdien, 11.maijā, notikušajās Liepājas pilsētas domes Attīstības un Finanšu komitejas sēdēs deputāti konceptuāli atbalstīja ieceri piedalīties pārrobežu projektā par drošības uzlabošanu, kā rezultātā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai būtu iespēja tikt pie jaunām rācijām, portāls uzzināja Liepājas domes komitejās.

Kā skaidro Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece Laura Lipska, deputātu lēmums ir nepieciešams, lai projektu "Sabiedrības drošības uzlabošana un kapacitātes celšana Baltijas jūras piekrastes pilsētās" ("Public safety improvement and capacity building in the Baltic Sea Coastal Cities") iesniegtu finansējuma piesaistei Interreg LAT-LIT 4.prioritātē “Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un pārvaldes rezultātā”.

Minētās prioritātes specifiskais mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp iestādēm”.

“Šis projekts plānots kā turpinājums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 1.uzsaukumā apstiprinātajam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības policija” Glābšanas dienesta ekipējuma modernizācijas projektam "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" ("Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore"), kurā tiks izveidota Eiropas savienības standartiem atbilstoša rāciju saziņas sistēma (TETRA, šo standartu izstrādājis Eiropas telesakaru standartu institūts) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības policija” Glābšanas dienesta vajadzībām,” klāsta Laura Lipska.

Tā kā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas savstarpējai saziņai izmantotā rāciju sistēma ir morāli novecojusi, tad šī projekta ietvaros tiktu modernizēta rāciju saziņas sistēma visai Pašvaldības policijai.

Īstenojot projektu, tiktu uzlabota drošība Liepājas pilsētā un celta Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas kapacitāte.

Projekta ietvaros plānota Pašvaldības policijas TETRA rāciju sistēmas tālāka attīstība, kā arī treniņi un apmācības par TETRA rāciju sistēmas izmantošanu. Tāpat plānoti pieredzes apmaiņas pasākumi.

Projekta vadošais partneris ir Palangas pašvaldība. Projektā iesaistītos ne tikai Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, bet arī Palangas ugunsdzēsēju departaments.

Projekta kopējais finansējums ir 430 000 eiro. LAT-LIT programmas finansējums sastāda 55,35 % jeb 238 000 eiro. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums būtu 44,65% jeb 192 000 eiro.