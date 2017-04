Pašvaldību vēlēšanās kandidē vairāki ar mediju vidi saistīti cilvēki

Atslēgvārdi pašvaldību vēlēšanas | kandidāti | mediji | Modris Helds

Starp jūnijā gaidāmo pašvaldību vēlēšanu kandidātiem ir vairāki cilvēki, kuri savu darbību saista ar mediju vidi, tomēr ne visi no viņiem ir tieši saistīti ar žurnālista darbu.

Saskaņā ar Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) ētikas kodeksu, ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņam jāaptur sava profesionālā darbība. Žurnālisti neiesaistās organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu veikšanai, teikts LŽA ētikas kodeksā.

No "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) saraksta Jūrmalā kandidē SIA "Lauku Avīze" redaktors, žurnālists Zigmunds Bekmanis.

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības "Par neatkarīgu Latviju!" sarakstā Rīgā pārstāvēts žurnālists Ļevs Berezins, kurš saskaņā ar internetā pieejamo informāciju ir saistīts ar krievu valodā rakstošo vietni "www.qazeta.net", kas sevi pozicionē kā analītiskās informācijas centru.

No šīs pašas partijas kandidē arī ilustrators un žurnālists Māris Jurjāns, kā arī pensionārs žurnālists Arkādijs Karijevs, kurš saskaņā ar internetā publicēto informāciju bijis saistīts ar "Radio PIK". Tāpat šajā politiskajā spēkā darbojas aktīvists Jānis Kuzins, kurš ir SIA "Radio Jūrmala" projektu vadītājs.

Siguldas novadā no "Reģionu alianse"/VL-TB/LNNK saraksta kandidē "Rīgas Apriņķa Avīzes" žurnāliste Marta Dzintare. Lielvārdes novadā no Latvijas Zemnieku savienības saraksta kandidē nacionālās informācijas aģentūras LETA tulkotāja Mediju monitoringa nodaļā Anda Bimbere, kura nestrādā ziņu redakcijā.

No Latvijas Reģionu apvienības (LRA) saraksta Burtnieku novadā startē portāla "Sportacentrs.com" sporta žurnālists, komentētājs Emīls Ozerinskis. VL-TB/LNNK sarakstā Liepājā ir pārstāvēts Latvijas Radio laika ziņu žurnālists Daumants Vidiņš.

"Rūjienas Vēstneša" korespondente Agnese Auniņa-Linmeijere no vēlētāju apvienības "Sarma" kandidē Naukšēnu novadā, SIA "Rēzeknes Vēstis" ārštata korespondente Iveta Dimzule startē no Zaļo un zemnieku savienības Rēzeknes novadā un SIA "Rēzeknes panorāma" korespondents Sergejs Timofejevs būs pārstāvēts Latvijas Sociālistiskās partijas sarakstā Ludzas novadā.

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksta "Ezerzeme" korespondente Elizabete Viļuma-Gražule Aglonas novadā startēs no vēlētāju apvienības "Spēkam, zemei, dvēselei".

No Jaunās konservatīvās partijas saraksta Liepājā kandidēs SIA "irliepaja.lv" fotoreportieris Modris Helds.

Mārupes novadā no partijas "Progresīvie" saraksta kandidēs portāla "Tvnet" sporta redaktors Edgars Garosa, bet AS "Lauku Avīze" portāla redaktore Inga Pavloviča kandidēs no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Olaines novadā.

Žurnāla "Latvijas Tirgotāju kamera" redaktore Arta Alliu vēlēšanās kandidē no VL-TB/LNNK saraksta Jūrmalā. Latvijas Žurnālistu savienības valdes loceklis Igors Vatoļins kandidē no LRA/"Latvijas attīstībai" kopīgās listes.

Savukārt Ērgļu novadā no vēlētāju apvienības "Kopā ir spēks" kandidēs Māris Olte, kurš ir dažādu raidījumu vadītājs un sižetu veidotājs "Vides filmu studijā".

Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks šā gada jūnija pirmajā sestdienā.