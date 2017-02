Piedraud ar filmu par Hadaroviču

Foto: No "Facebook.com"

Pagājušās nedēļas nogalē kāda sieviete, uzdodoties par žurnālisti, zvanījusi un sūtījusi īsziņas vairākiem cilvēkiem, kas piedalījušies Liepājas domes priekšsēdētāja Jurija Hadaroviča politiskā spēka "Liepāja2" dibināšanā, paģērot, lai viņi izstājas no partijas. Interesanti, ka zvanīts arī pedagogam Pāvelam Juram, kurš nav ne šīs, ne arī citas partijas biedrs un pat tuvumā nav bijis "Liepāja2" dibināšanas sapulcei.

"Ne es šo partiju dibināju, ne arī grasos tai pievienoties," saka P. Jurs, kuram zvanījusi sieviete un stādījusies priekšā kā "Baltic Media" grupas žurnāliste Irina Lagzdiņa. Viņa apgalvojusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra informāciju, P. Jurs esot "Liepāja2" valdes loceklis (partija vēl nav reģistrēta, līdz ar to reģistrā nevar būt informācijas par tās valdi, I.O.).

"Pagāja laiciņš, lai paskaidrotu, ka man ar to nav nekāda sakara, bet žurnāliste, kura, visticamāk, bija feiks (viltvārde, I.O.), uzstājīgi vēlējās, lai es atbildu uz viņas jautājumiem un izstājos no partijas," stāsta P. Jurs, piebilstot, ka sievietes tonis bijis uzbrūkošs. "Sieviete arī sacīja, ka drīzumā būšot filma par Jurija Hadaroviča pagātni un, iespējams, arī es būšu tajā. Saprotu, ka notiek priekšvēlēšanu kampaņa, un zinu, ko tas nozīmē. Šajā gadījumā neaizstāvu Hadaroviču vai kādu citu, bet kaut kādai ētikai tomēr ir jābūt".

Līdzīgus zvanus no tā paša un cita telefona numura (vakar, kad "Kurzemes Vārds" uz tiem zvanīja, operators atbildēja, ka "zvanu saņēmējs šobrīd nevar atbildēt", I. O.) saņēmuši arī vairāki cilvēki, kas piedalījās partijas "Liepāja2" dibināšanā. Kādam zvanītāja stādījusies priekšā kā Irina, citam ­– kā Ozoliņas kundze, taču vēstījums bijis tāds pats – tapšot dokumentāla filma vai televīzijas sižets par Hadaroviča kriminālo pagātni, un tajā būšot redzami arī "Liepāja2" biedri, kuri no tā gan varot izvairīties, ja vien izstāsies no partijas.

