Atslēgvārdi veloceliņš | velosipēdisti | gājēji | suņi

Pēdējo pāris nedēļu laikā portālam nācies uzklausīt ievērojamu skaitu sūdzību par notikumiem uz veloceliņa jūrmalas zonā.

Velobraucēji ir nemierā ar to, ka gājēji bieži nedod viņiem ceļu arī pa to joslu, kas paredzēta velobraucējiem. Kā teic velosipēdists Juris: “Pēdējā laikā aizvien biežāk izvairos no braukšanas pa veloceliņu. Sevišķi pievakarēs un brīvdienās. Suņu saimnieki savā vaļā palaiž savus mīluļus, kas bieži pēkšņi izskrien uz celiņa un nākas strauji bremzēt. Bet tās tantes! Pa četrām pastaigas solī aizņem visu veloceliņa platumu. Ja kaut ko saka, vēl nolamā tevi un dūri pakrata...”

Kāds velobraucējs cienījamos gados stāsta, ka bijis aculiecinieks negadījumam:

“Brauca ar velosipēdu jauna sieviete, krēsliņā sēdēja mazulis. Un pēkšņi viņai priekšā izskrēja suns. Sieviete strauji bremzēja, kā rezultātā krita. Labi, ka viss beidzās puslīdz veiksmīgi – bērns necieta, vien sieviete kāju sasita.”

Veloceliņa lietotāji ir vienisprātis, ka šajā vietā būtu nepieciešama lielāka policijas darbinieku klātbūtne. “Atgādināt, ka puse veloceliņa, kur segums pelēkā krāsā, paredzēta gājējiem, bet otra, sarkanā, puse – velobraucējiem un skrituļotājiem,” tā Linda: “Un, protams, pie kārtības saukt suņu saimniekus! Jo noteikumi taču paredz, ka sunim jābūt pie pavadas!”

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, lūgts komentēt situāciju, portālam stāsta: “Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas velopatruļas jau patrulē un to galvenais uzdevums ir uzraudzīt sabiedrisko kārtību uz Liepājas veloceliņiem un parkos.”

“Viena no prioritātēm, kam velopatruļas pievērsīs uzmanību, ir suņu turēšanas noteikumu ievērošana – vai suņi pastaigā tiek izvesti pie pavadas un vai saimnieki aiz saviem mājdzīvniekiem savāc to atstātos ekskrementus, kā arī lai suņi netraucētu bērniem un sportisku aktivitāšu cienītājiem. Sevišķi parkā un jūrmalā.”

Pēc Pašvaldības policijas pārstāvja teiktā velopatruļas arī raudzīsies, kā tiek ievēroti citi noteikumi. Lai netiktu bojāts inventārs un vides objekti parkos un citviet pilsētā. Velopatruļas tāpat uzmanīs, vai ļaudis neuzvedas nepiedienīgi – nelieto alkoholiskus dzērienus sabiedriskās vietās, nekārto dabiskās vajadzības un tamlīdzīgi. Raudzīsies, lai nepilngadīgie nelietotu alkoholu un nesmēķētu.

“Un, protams, velopatruļas veiks arī audzinošus pasākumus uz veloceliņa, atgādinot, ka puse celiņa paredzēta velosipēdistiem, bet otra puse – gājējiem,” uzsver K.Vārpiņš.

Kā rādaPašvaldības policijas apkopotie statistikas dati, šīs sezonas Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas velopatruļas laikā ir noformēti 30 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir aptuveni tādā pašā apjomā kā iepriekšējā sezonā līdzvērtīgā laika posmā. Biežākie pārkāpumi ir alkohola lietošana sabiedriskās vietās un smēķēšana tam neparedzētās vietās.

Taču kopumā velopatruļu darbinieki novērojuši, ka cilvēki ir kļuvuši apzinīgāki un arvien vairāk tiek ievērots veloceliņa sadalījums kājāmgājējiem un velobraucējiem. “Tomēr gadās reizes, kad cilvēkiem tomēr ir jāatgādina, kur pārvietoties kājām,” atzīst K.Vārpiņš.