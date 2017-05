Pilsētu krāšņos bērnu lolotās samtenes

Atslēgvārdi puķu stādīšana | puķu audzēšana | skolēni | bērnudārzi

"Lai izaug liela, stipra un smaržīga," savam lolotajam samteņu stādiņam vēlēja J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 3.c klases audzēkne Anna Dobele, to nododot dārzniecēm iestādīšanai dobē. Šodien sākās un rīt turpināsies mazo liepājnieku izaudzēto ziedu dēstīšana. Atsaucība ir liela, – ja pirms diviem gadiem tika apstādītas divas dobes pilsētā, tad šogad to būs jau četras.

Jau astoto gadu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa aicināja pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņus kopā ar saviem skolotājiem un vecākiem iesaistīties vasaras puķu audzēšanas akcijā, lai savu pilsētu darītu krāsaināku un ziediem bagātāku. Kā ticis vēstīts, aktivitāte ir liela, vēlmi piedalīties bija izteikuši 19 bērnudārzi un 10.vidusskolas 1.-4. klašu skolēni. Kopumā tas ir vairāk nekā 700 bērnu.

Šodien mazie liepājnieki ar lielu prieku un aizrautību līdzdarbojās ziedu stādīšanā dobē "Saules aplis" pie Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un "Samtainā puķu dobe" skvērā starp Klaipēdas un Ventas ielām. Pacietīgi gaidot savu kārtu, uzņēmuma "Tranzīts-L" darbinieces bērnu pasniegtos stādiņus dēstīja zemītē.

"Ļoti labi, skaisti," vērtēja dārzniece Dzintra Vilce, vaicāta, kādi ir bērnu izaudzētie dēsti. "Ir arī pavisam, pavisam maziņi. Ja būtu karsta saule, tad tie varētu arī izkalst. Bet šķiet, ka visi izaugs, jo laikapstākļi ir pateicīgi. Paies nedēļa līdz tie ieaugsies, un mazie saņemsies."

Samtenes esot pateicīgas puķes. "Ļoti labi piemērojas laikapstākļiem. Sausumā izturīgas, arī vēsumā.

Salnas, protams, nekad neviens nepanes. Bet tā – pieticīgas, skaistas." Taču starp samteņu stādiem iesprukušas arī pa kādai leduspuķei, begonijai, agerātam. Tos iestādīšanai bērnam iedevuši vecāki.

Dz.Vilce uzskata, ka akcija ir brīnišķīga. Dārzniece atminas, ka sākotnēji bērni dēstus stādījuši paši savām rokām. Taču tas aizņēmis pārāk daudz laika, un būtībā pēc tam nācies iet visam pāri, – jo mazie darbarūķi dēstus nolikuši vien uz zemes un neaprušinātus atstājuši. "Tagad piekopjam tā, ka bērni mums stādus pasniedz. Tā iet ātrāk un darbs paveikts kvalitatīvāk. Zinām, ka te mums vairs nebūs jāatgriežas. Aplejam un viss, turpinājumā ir ravēšana un kopšana."

Šodien dobē "Saules aplis" savus lolojumus dēstīšanai bija atnesuši arī pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" audzēkņi. Bērnudārza pārstāve Anda Ziemele pastāstīja, ka ne pirmo gadu viņi piedalās vasaras puķu audzēšanas akcijā. "Ka mēs varam izrotāt pilsētu," A.Ziemele norāda vienu no dalības mērķiem, "nāksim un priecāsimies, ar lepnumu atcerēsimies, kā stādījām. Tas arī

bērnos veido apziņu, ka daba ir jāsaudzē. Tā kā ziedi ir pašu loloti, bērni šeit neskries pāri, nepostīs. Viņi zina, cik rūpīgi ir jākopj, lai izaugtu šāds skaistums."

Tā kā "Rūķītī" tiek īstenots projekts "Lielās augu medības", iesējuši ne tikai samtenes, bet arī tomātus un petūnijas. "Aug labi, bērni uzmana, lai nenonīkst. Vērojam, kā katrs augs uzvedas dažādās vietās un apstākļos – ēnas pusē, saulainā pusē, smilšainā augsnē. Tā visa ir pieredze."

10.vidusskolas 3.c klases audzinātāja Velga Uldriķe priecājās, ka puķu stādu audzēšanu akcijas ietvaros varējuši apvienot ar mācību programmā paredzēto vielas apguvi. "Samtenes audzējām dabaszinību ietvaros. Ir ļoti jauki, ka ir, kur pēc tam to stādiņu likt. Ka ir mērķis, kam to audzināt." V.Uldriķe pastāstīja, ka iesējuši sēklas, pēc tam izpiķējuši un katrs bērns mazo stādiņu iedēstījis savā trauciņā. Bērni iekārtojuši dienasgrāmatas, kurās rakstījuši savus novērojumus. "Puķītes mums klasē bija uz palodzes saules pusē, ļoti labi auga. Un izauga ātri - mēneša laikā."

Pedagoģe atminas, ka audzēšanas process bijis emocionāls un sniedzis ļoti pozitīvas emocijas. "Viņi ļoti skatījās, kā puķītes aug. Ļoti satraucās, ja kādam sāka nīkuļot.

Bet beigu beigās izauga visiem, un bērni ir laimīgi. Mazos pumpuriņus paijā." Ūdens un barības vielas esot viens, kas vajadzīgs, bet bērni sacījuši, ka arī mīlestība, tāpēc katrs savu puķīti mīļojis un lolojis. Skolotāja smaidot pieļauj, ka tas ir stāsta iespaidā, ko reiz izstāstījusi: "Bija saimniece, kura pie sevis paņēma puķīti, kura nīkuļoja, jo par to neviens nerūpējās. Audzināja, parunājās, un zieds skaisti uzplauka. Un bērni šo manu stāsti bija atcerējušies. Un tieši tāpat rūpējās par savu puķīti."

"Ļoti patika, ļoti forši," 3.c klases audzēkne Anna Dobele raksturoja stādiņa audzēšanas procesu. "Sākumā iestādījām un tad katru dienu vērojām, aplējām, teicām mīļus vārdus, lai labāk izaugtu." Anna un arī viņas klasesbiedri Samanta Balode un Ralfs Lazdups solīja, ka nākšot uz dobi savus puķes skatīties, – kā tās aug. Tikai nav pārliecināti, vai atminēšoties, kurš zieds ir konkrēti viņējais. "Es gribu, lai puķīti neviens nenomin un, lai tā izaug liela," atzina Samanta.

Skolēni samtenes audzējuši pirmo reizi, pagājušo gadu klasē vērojuši sīpollokus. "Tas ir atkarīgs no vecākiem, vai māca savam bērnam ko audzēt, vai nemāca. Daudziem ir omes, kuras rosās dārzos, līdz ar to vairums bērnu zina, ka no mazas sēkliņas var izaugt puķe, dārzenis vai koks. Tā kā tas nav nekas svešs vai nepazīstams."

Šodien ziedu stādīšana notiks dobē "Laumiņas sapnis" pie Kalpaka tilta un Karostā, Lāčplēša dārzā. Akcija tiek rīkota, lai motivētu bērnus kļūt sabiedriski aktīvākiem un līdzdarboties savas pilsētas vides kopšanā.