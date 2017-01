Pirmklasnieku datus elektroniskajā reģistrā ievadījuši jau vairāk nekā 300 vecāku

Atslēgvārdi izglītības pārvalde | pirmklasnieki | reģistrācija | elektroniskā reģistrācija

Kopš šā gada 7. janvāra, kad nākamo pirmklasnieku vecāki Liepājas pilsētas izglītības reģistrā var veikt datu ievadīšanu gaidāmajai pirmklasnieku elektroniskajai reģistrācijai, šo iespēju jau izmantojuši vairāk nekā 300 vecāku. Datu ievadīšana turpināsies vēl līdz 6. februārim, informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Reģistrācijas dienā – 6. februārī – vecākiem atliks vien reģistrāciju pabeigt, izvēloties divas vai trīs mācību iestādes prioritārā secībā un saglabājot pieteikumu.

No šā gada Liepājā bērnus 1. klasē pirmo reizi varēs reģistrēt arī elektroniski, kā to nosaka Liepājas Domes apstiprinātie saistošie noteikumi „Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs”. To, ka vecākiem tas būs gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk, sapratusi lielākā daļa vecāku, jo reģistrācijas dienās viņiem vairs nebūs jāstāv garās rindās pie skolām.

Paralēli tiks saglabāta arī reģistrācija klātienē - sākot no 6. februāra vecāki rindas kārtībā varēs iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

Pirmklasnieku reģistrācija 2017./2018. mācību gadam sāksies 2017.gada 6. februārī plkst. 9.00 un turpināsies 30 dienas. Klašu komplektācija skolās notiks, sākot ar marta otro nedēļu, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.

Iesniegt pieteikumus 1. klasē varēs divās vai trīs vecāku izvēlētajās mācību iestādēs prioritārā kārtībā. Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie – tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām.

Savukārt 23. janvārī no plkst. 16.00 līdz 18.30 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē Izglītības pārvalde rīko īpašu informatīvo semināru visu topošo pirmklasnieku vecākiem, lai informētu gan par pirmklasnieku adaptāciju skolā, gan par elektronisko reģistrāciju, sniedzot arī praktisku palīdzību un konsultācijas par datu ievadīšanu un reģistrācijas kārtību.

Semināra pirmajā daļā uzstāsies lektore Kristīne Dūdiņa, veselības centra “Vivendi” psiholoģe, klīniskā psiholoģe un psiholoģijas doktorante, kura ikdienā strādā ar bērniem un vada apmācības bērnu vecākiem Rīgā. Seminārā tiks runāts par sekojošām tēmām: kā palīdzēt tikt galā ar satraukumu, risināt problēmu situācijas un vadīt dažādas emocijas; kā atbalstīt mācīšanās prasmju attīstību un ieradumus; kā attīstīt pašregulācijas un organizēšanas prasmes; kā palīdzēt skolotājiem saprast bērna vajadzības utt.

Semināra otrajā daļā vēlreiz tiks sniegta informācija par pirmklasnieku reģistrācijas kārtību, speciālisti atbildēs uz vecāku jautājumiem un sniegs arī praktisku palīdzību. Tāpēc vecāki aicināti paņemt līdzi arī savus identifikācijas datus un bankas kodu kartes, lai kopā ar speciālistiem veiktu datu ievadīšanu, ja tas vēl nav paspēts izdarīt.