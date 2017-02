Atslēgvārdi pūt, vējiņi! | koncertdārzs | pārbūve | Rem pro

Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūves projektēšanu Liepājas pašvaldība atdos Daugavpilī reģistrētai firmai "Rem pro", kura šo darbu nosolījusi par apmēram divreiz zemāku summu nekā četri citi konkursa konkurenti – rāda Pilsētas domes Iepirkumu komisijas lēmums.

Lēmums publicēts vakar, un vēl priekšā desmit dienas, kurās to iespējams apstrīdēt. Tikai, ja tas nenotiks, tad lēmums stāsies spēkā.

Konkursā par "Pūt, vējiņi!" tehnisko apsekošanu, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību piedalījās pieci uzņēmumi. Visdārgāko piedāvājumu bija iesniegusi SIA "Campaign" (Rīga), kura šos darbus solījusi paveikt par 122,5 tūkstošiem eiro, tiesa gan, pēc aritmētiskās kļūdas labošanas šīs firmas piedāvājums nokrities līdz 87,5 tūkstošiem eiro. SIA "Arhitektu birojs Krasts" (Garkalnes novads) iesniegusi piedāvājumu par 91046 eiro, pilnsabiedrība "Projekts – Pūt Vējiņi" (Grobiņas novads, arhitekts Guntis Jurjāns) – par 88,04 tūkstošiem eiro – pēc aritmētiskās kļūdas labojuma cena nokritusies par 3 tūkstošiem. Otru zemāko cenu iesniegusi SIA "Livland Group" (Rīga) – 84,3 tūkstoši eiro. Savukārt "Rem pro" uzvarējis ar piedāvājumu tikai par 46,388 tūkstošiem eiro. Visas summas minētas bez pievienotās vērtības nodokļa.

SIA "Livland Group" no dalības konkursā izslēgta, jo Iepirkumu komisija apšauba, vai šīs firmas nolīgtā apakšuzņēmēja būvprojekta vadītāja pieredze atbilst konkursa nolikumā prasītajai. No konkursa izslēgta arī pilnsabiedrība "Projekts – Pūt Vējiņi", jo, pēc komisijas ieskata, firmas piedāvātā ēku konstrukciju projektēšanas speciālista pieredze neatbilst nolikumā prasītajai. Līdz ar to līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Daugavpils uzņēmumam.

Uz "Kurzemes Vārda" uzdoto jautājumu, vai komisiju nav mulsinājusi krasā piedāvājuma atšķirība starp zemāko cenu un četru pārējo pretendentu cenu, Liepājas pašvaldības Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze atbildēja: "Projektēšanas izmaksas pēdējo gadu laikā ir ļoti grūti izskaidrot. Piedāvājumus izvērtējām. Izteiktu pazīmju, ka uzņēmums būtu piedāvājis nepamatoti zemu cenu, nav. Arī darba samaksa uzņēmumā atbilst tam, [kas likumā tiek prasīts,] nav zemāka par 80 procentiem no vidējās samaksas nozarē."

Iepriekš jau ziņots, ka pašvaldība vēlas pārbūvēt koncertdārzu, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Tā kā radikālo pārbūves projektu, kuru pirms dažiem gadiem izstrādāja arhitekts Andris Kokins, nav iespējams veikt līdzekļu trūkuma dēļ, Liepājas dome pasūtīs jaunu, vienkāršotāku koncertdārza rekonstrukcijas projektu.