Roņi dzimuši sekmīgāk

Atslēgvārdi roņi | pludmale

Noslēgusies aktīvā roņu sezona, laiks, kad piekrastē ik gadu redzami roņu mazuļi – informē Dabas aizsardzības pārvaldē. Šogad pārvalde no Liepājas apkaimes saņēmusi zvanus par pieciem ronēniem.

Viens no pēdējiem novērojumiem bijis pie Karostas kanāla, roņu mazulis tur uzturējies desmit dienas – stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Elīna Ezeriņa. Roni pamanījuši daudzi liepājnieki, jo pārvaldei par šo dzīvnieku bijuši 28 telefonzvani. "Pieņēmām lēmumu ronēnu pārvietot uz mazāk apdzīvotu piekrastes daļu, lai dzīvnieciņš netraucēti varētu turpināt baudīt saules peldes," informē E. Ezeriņa.

"Dabas aizsardzības pārvalde izsaka pateicību ikvienam dabas draugam, kas nepalika vienaldzīgs, piekrastē atrodot novārgušus ronēnus, kuri pašu spēkiem vairs nebūtu izdzīvojuši, un ziņoja par tiem," saka pārvaldes pārstāve. Laikā no marta vidus līdz aprīļa beigām kopīgiem spēkiem izdevies glābt trīs tādus ronēnus. Lielākajā daļā gadījumu, izvērtējot situāciju, eksperti konstatējuši, ka ronēni savvaļā spējīgi izdzīvot pašu spēkiem, taču sešus no 50 ronēniem, par kuriem iedzīvotāji ziņojuši, nolemts nogādāt Rīgas Zooloģiskā dārza aprūpē. No tiem trīs izdzīvojuši, pārējie bijuši savainoti un pārāk novārguši.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, novārgušo ronēnu skaits ir samazinājies – vēsta zoologs, roņu pētnieks Valdis Pilāts. "Iespējams, statistika uzlabojusies tādēļ, ka roņu mazuļu dzimšana uz Igaunijas piekrastes salām un tās ieskaujošajiem ledus laukiem bijusi sekmīgāka, lielākā daļa roņu mammu ronēnus paspējušas izbarot un tik daudzi ronēni no mammām nav noklīduši, tie, uzsākot patstāvīgās dzīves gaitas, paši nokļuvuši līdz Latvijas pludmalei."

V. Pilāts uzsver, ka, atrodot pludmalē roņu mazuli, jāmēģina ļoti rūpīgi izvērtēt, vai ronēnam nepieciešama palīdzība. Ja tas ir apaļīgs un veselīgs, tad jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Tāpat pa gabalu jātur suns, ja tāds izvests pastaigā. Bet, ja ronēns izskatās novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ir ievainots, jāzvana Dabas aizsardzības pārvaldei. Ja liels vai mazs ronis ir beigts, par to jāinformē pašvaldība, kuras pienākums ir rūpēties par utilizēšanu.