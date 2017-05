Rotaļu vietas un dārza vietā – bīstams būvlaukums

Atslēgvārdi Būvobjekts | Saules iela | Laivinieku iela

Liepājniekiem, kuri par mājām sauc ēku Laivinieku ielā 7/13, no vienas puses būtu jāpriecājas – jūra tuvu, pilsētas centrs arī Ekskluzīva vieta. Bet no estētiskā viedokļa raugoties šos liepājniekus nebūt nevar apskaust, jo pa bērnu rotaļu laukuma un zaļās zonas vietā viņu pagalmā atrodas un pa logiem skatam paveras pamests būvlaukums, kas turklāt vēl ir bīstams, pārliecinājās portāls.

Viens no Laivinieku ielas 7/13 iedzīvotājiem apliecina: “No mājokļa loga uz mūsu sētu paveras briesmīgs skats ar nesakārtotu un nekoptu pamestu būvniecības objektu, kas ne tikai nav vizuāli pievilcīgs, bet arī ir potenciāli bīstams cilvēku un apkārtējo iedzīvotāju veselībai un dzīvībai.”

“Pirmkārt, šajā objektā bieži spēlējas bērni, jo tikt objekta teritorijā ir ļoti vienkārši – žogs nav pietiekami drošs un ieeja uz objektu ir brīva, kas ir skaidri redzams pievienotajos attēlos. Turklāt, dažreiz tur notiek arī dzerstiņi,” klāsta liepājnieks.

Un turpina: “Otrkārt, tiek piemēslota teritorija – sasistas pudeles, veci būvmateriāli, atkritumi u.c. Jāpiebilst, ka gruži krājas jau gadiem. Tas nav ne tikai nepievilcīgs skats, bet arī antisanitāra vide.”

Vīrietis izpētījis, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

“Kā skaidri redzams attēlos, vienā daļā no zemes gabala ir izveidojusies kūla,” uzsver liepājnieks, kuram un kura ģimenei piespiedu kārtā ik dienu nākas vērot nepatīkamo skatu un bažīties, kas var notikt: “Turklāt, kā redzams attēlos, šajā

teritorijā jau nesen ir deguši gruži. Kur garantijas, ka citreiz ugunsgrēks nebūs lielāks un nesasniegs arī mūsu dzīvojamo ēku?”

Tāpat vīrietis ir neizpratnē: “Vai būvobjekts neatrodas pārāk tuvu mūsu dzīvojamai ēkai, vai tas nav ugunsnedroši? Vai ugunsgrēka gadījumā, piemēram, mūsu ēkas 5.stāvā ugunsdzēsēju mašīnas varēs operatīvi un droši darboties?”

Uzlabojumi - minimāli

Jau iepriekš, šā gada 11.aprīlī Laivinieku ielā dzīvojošais ar iesniegumu un saviem jautājumiem vērsies Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā.

Pēc nedēļas, 19.aprīlī, viņš no Pašvaldības policijas saņēmis atbildi, kurā teikts, ka pēc vīrieša iesnieguma saņemšanas 2017.gada 11.aprīlī policijā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pēc Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu punkta par īpašuma teritorijas nesakopšanu un žoga neuzturēšanu kārtībā, kā arī pēc Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksa par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos.

Taujāts, vai pēc policijas iesaistīšanās iedzīvotāju problēmas risināšanā situācija uzlabojusies, vīrietis portālam stāsta, ka aptuveni pirms nedēļas neliela rosība pamestajā būvlaukumā bijusi: “It kā pa lielam nopļāva kūlu un izcirta lielākos krūmus. Atkritumus arī it kā vāca – tukšās pudeles pa virsu salasīja, bet vecie atkritumi, tostarp būvgruži, palika.”

Tomēr Laivinieku ielas 7/13 iedzīvotāji neuzskata, ka jautājums būtu atrisināts:

“Vārtus ar nepabeigto būvobjektu pievēra, taču teritorijā joprojām var iekļūt. Bērni joprojām tur rotaļājas, apdraudot sevi. Brīžam šermuļi skrien pār kauliem.”

Vīrietis neslēpj, ka viņa un pārējo mājas iedzīvotāju mērķis ir panākt, lai ap māju būtu sakārtota teritorija: “Lai mūsu bērniem ir, kur rotaļāties. Tāpat gribam zaļo zonu, nevis skatīties uz izgāztuvi.”

Privātīpašums – svēta lieta

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā portāls noskaidroja, ka teritorija, kurā jau gadiem atrodas būvlaukums, pieder fiziskai personai.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš portālam pastāstīja, ka jau iepriekš minētajā adresē konstatēti pārkāpumi: “Vidēji vismaz reizi gadā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par dažādiem pārkāpumiem.”

Taujāts, vai pēdējā laikā situācija uzlabojusies, K.Vārpiņš atzīst: “Īpašnieks solīja līdz maija beigām sakārtot teritoriju.” Savukārt jautāts, ko darīt, lai teritorijā neiekļūtu bērni, lai mazinātu bīstamību, Pašvaldības policijas pārstāvis skaidro: “Regulāri apsekojam minēto teritoriju. Pat uzceļot augstu žogu, ja kāds gribēs, viņš iekļūs teritorijā. Kā arī pašiem bērnu vecākiem ir jāpaskaidro saviem bērniem, ka svešās teritorijās nedrīkst iekļūt.”

Arī ugunsdzēsēji glābēji var tikai prasīt nekustama īpašniekam pildīt likuma prasības, bet nevar pamesto būvlaukumu likvidēt.

Kā, jautāta vai VUGD var sodīt par kūlas nenolikvidēšanu, stāsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 6.punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

“Tāpat teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot no degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām,” viņa turpina.

Lai veiktu ugunsdrošības pārbaudi minētajā teritorijā, iedzīvotājam nepieciešams vērsties VUGD ar oficiālu iesniegumu, uz kā pamata VUGD amatpersonas veiks neplānotu ugunsdrošības pārbaudi teritorijā un izvērtēs, vai īpašnieks ir saucams pie atbildības par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu.

“Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem zemes īpašniekiem vai valdītājiem jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana,” skaidro A.Strazdiņa.

Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai, VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro. “Līdztekus pašvaldības saistošajos noteikumos noteikti pienākumi un nosacījumi teritorijas sakopšanai un pašvaldība kontrolē šo nosacījumu izpildi,” piebilst VUGD pārstāve

Savukārt uz jautājumu, vai būvobjekts neatrodas pārāk tuvu dzīvojamai ēkai un vai tas nav ugunsnedroši, A.Strazdiņa atbild: “Par attālumu starp dzīvojamo māju un būvi Laivinieku ielā ir jāvēršas Būvvaldē, jo tas ir viņu kompetences jautājums.”

Klusums pirms vētras?

Būvvaldē portāls noskaidroja, ka minētajā vietā, kuras adrese ir Saules iela 12, paredzēts būvēt individuālo dzīvojamo māju. Būvatļauja tam izdota 2006.gada 28.jūlijā.

2009.gadā būvdarbi apturēti īpašnieka finansiālu grūtību dēļ, līdz ar ko līdz šim laikam būvlaukums ir pamests un neapsaimniekots.

Taču, kā portālam pastāstīja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, 2010.gadā nekustamajam īpašumam ir mainījies īpašnieks. Būvatļauja gan līdz šim nav pārreģistrēta.

Jautāts, kam īpašums pieder un kas ar to notiks tālāk, A.Štāls portālam skaidroja:

“Mēs nesniedzam informāciju par īpašuma piederību, bet varam informēt, ka īpašnieks nedzīvo Latvijā. Un Būvvaldei nav informācijas par viņa plāniem.” Līdz ar to nav izslēgts, ka drīzumā šajā adresē varētu sākt rosīties būvnieki un slieties ēka.

Bet uz jautājumu: ko darīt, lai pamestajā būvlaukumā neiekļūtu bērni, tādējādi apdraudot savu dzīvību un veselību, A.Štāls solīja: “Arī Būvinspekcija apsekos objektu, vai ir bīstama situācija, un uzdos atjaunot būvžogu, ja tas ir bojāts.”

Un piebilda: “Atgādinām arī, ka bērnu vecāku atbildība nepieļaut, lai viņu atvases spēlētos svešā īpašumā, kur nu vēl būvobjektā, kuram apkārt, lai arī varbūt bojāts, izvietots žogs. Arī tad, ja būvlaukumā ir nekārtības, bērni svešā īpašumā nedrīkst iet! Lai arī žogā ir caurumi un tam var pārrāpties pāri... Ja tā notiek, tā ir nevis būvnieku, bet, pirmkārt, šo bērnu vecāku atbildība.”

Runājot par to, vai būvobjekts neatrodas pārāk tuvu blakus esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai, Būvvaldes pārstāvis atzina: “Būvobjekts ir izvietots atsevišķā zemesgabalā, ievērojot normatīvo aktu prasības. Nav juridiska pamata vērtēt objekta attālumu līdz dzīvojamai mājai.”

