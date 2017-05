Sāk atjaunot iekškvartālu piebraucamo ielu segumu

Atslēgvārdi komunālā pārvalde | iekškvartāls | piebraucamais ceļš | infrastruktūra | remontdarbi

Pilsētā ir atsākušies ielu infrastruktūras remontdarbi. Tehnika un vīri jau strādā Siguldas, Klaipēdas, Ed. Tisē un Dunikas ielā, kur pilsētai piederošo iekškvartālu piebraucamo ielu posmos tiek sakārtotas brauktuvju betona apmales un notiek sagatavošanas darbi asfalta klāšanai. Ja laika apstākļi atļaus, brauktuvju asfaltēšana šajās ielās plānots paveikt līdz maija vidum, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

2016. gadā 15 iekškvartālu piebraucamo ielu posmos tika atjaunots segums 3,3 km kopgarumā. Šī gada maijā un vasarā būvdarbi notiks kopumā 13 iekškvartālu piebraucamo ceļu posmos 2,6 km kopgarumā.

Nav gan paredzēta pilna braucamās daļas rekonstrukcija, taču tiks atjaunots virskārtas segums, kas uzlabos piekļūšanu daudzdzīvokļu māju pagalmiem un mikrorajonu vidi kopumā. Darbi katrā no vietām neaizņems ilgu laiku, taču iedzīvotājiem būs brīži, kad viņi savā pagalmā iebraukt nevarēs. Par to brīdinās satiksmes ceļa zīmes.

Darbi šogad notiks šādos iekškvartālu ielu posmos:

1. Strazdu ielas brauktuve posmā gar zemesgabaliem Strazdu ielā 10 un Strazdu ielā 14 (aptuveni 130 metru garumā);

2. Siļķu ielas brauktuves posms gar zemesgabaliem Siļķu ielā 18, Siļķu ielā 20A un Siļķu ielā 22A (100 m);

3. Ziemupes ielas brauktuve posmā no Ventspils ielas līdz Tāšu ielai (220 m);

4. Labraga ielas brauktuve posmā no Grīzupes ielas līdz zemesgabalam Labraga ielā 11; Lēņu iela posmā no Labraga ielas līdz Ēdoles ielai; Ēdoles iela posmā no Lēņu ielas līdz Grīzupes ielai (200 m);

5. Pāvilostas ielas brauktuve posmā gar zemesgabaliem Pāvilostas ielā 1 un Pāvilostas ielā 3 (180 m);

6. Mežmalas ielas brauktuve posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viršu ielai (200 m);

7. Sakņu ielas brauktuve posmā no Zaru ielas līdz Celmu ielai (330 m);

8. Celmu ielas brauktuve posmā no Oskara Kalpaka ielas līdz Lapu ielai (200 m);

9. Drāšu ielas brauktuve posmā no Brīvības ielas līdz Ferdinanda Grīniņa ielai (110 m);

10. Siguldas ielas iekškvartāla brauktuve posmā gar zemesgabaliem Siguldas ielā 11 un Dzintaru ielā 82 (200 m);

11. Dunikas ielas brauktuve posmā gar zemesgabaliem Dunikas ielā 23 un 25, iekškvartāla brauktuve gar zemesgabaliem Mirdzas Ķempes ielā 26 un 28 (320 m);

12. Eduarda Tisē ielas iekškvartāla brauktuve posmā gar zemesgabaliem Eduarda Tisē ielā 42, 44, 46 un 48 (300 m);

13. Klaipēdas ielas iekškvartāla brauktuve posmā gar zemesgabaliem Klaipēdas ielā 102B, 116, 118, 118A un 120 (150 m).

Pavisam asfaltbetona virskārtas nomaiņas darbiem iekškvartālu piebraucamajiem ceļiem ir plānots izlietot 528 000 eiro.

Šobrīd nobeiguma stadijā ir visi nepieciešamie projektēšanas darbi, kam ir pieķirti 9 750 eiro.