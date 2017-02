Sāls birst uz ielām

Atslēgvārdi ielas | sāls kaisīšana | ielu uzturēšana

Tik daudz acīm redzamas sāls kā šoziem uz Liepājas ielām iepriekš nav bijis – uzskata daļa liepājnieku. Uzņēmums, kas kaisa brauktuves ar pretslīdes materiālu, norāda, ka tikai izpilda pasūtītāja norādes. Komunālajā pārvaldē savukārt saka: kaisīšana ne vienmēr tiek veikta atbilstoši. Bet biologi norāda, ka sāls augiem slikta jebkurā gadījumā.

Uzņēmumam "Clean R" "ir nedaudz problēmu ar sāls maisījuma sagatavošanu", saka Liepājas Komunālās pārvaldes Ziemas dienesta vadītājs Normunds Kairis. Tam vairākkārt esot uz to norādīts, un tas arī ņemot to vērā un tehniku pieregulējot, tuvākajā laikā solot novērst problēmas, kur tādas radušās. "Bet to, kas ir noticis, atpakaļ vairs nevar pagriezt."

N. Kairis skaidro, ka pilsētā ir divas sāls kaisīšanas normas – 70 un 140 kilogramu uz trīsarpus metru platas brauktuves joslas kilometra. Rēķinot gramos uz kvadrātmetru, tie ir 20 līdz 40 grami. Šādas normas esot noteiktas arī citās Latvijas lielākajās pilsētās. Mazākā no tām visbiežāk tiekot lietota preventīvi, kad apledojums vēl nav izveidojies, bet draud. Lielākā – kad jau slīd.

Komunālās pārvaldes dežurants pieņem lēmumu, ar kuru no šiem daudzumiem kaisīt. Bet ne pie viena no tiem atklāti sāls graudi nedrīkstētu parādīties, ja materiāls būtu tehnoloģiski pareizi apstrādāts.

"Clean R" izmantojamā metode ir mitrinātā sāls – pirms izkaisīšanas sāls ir nedaudz jāsajauc ar ūdeni, lai veidotos "pļurriņa, kas pie virsmas uzreiz pieķeras un sāk funkcionēt". Tā nenotiek, ja specializētajā transportā sāls ar ūdeni pietiekami nesajaucas. Ziemas dienesta vadītājs piebilst, ka sausi sālsgraudi savu funkciju nepilda.

90 procentos gadījumu pasūtītājs izvēlējies normu 140 kilogrami uz kilometru citviet ierasto 70 kilogramu vietā – sāls lietojumu komentē SIA "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics.

Uzziņai

/ Ventspilī parasti ielu apstrādei pretslīdes nolūkos tiek lietoti 20 grami sāls uz kvadrātmetru. Stipra sniega apstākļos norma ir lielāka – 40 grami. Vislielākā norma – 80 gramu sāls uz kvadrātmetru – praktiski netiekot lietota.

/ Daugavpilī atkarībā no laikapstākļiem mitrināto sāli lieto no 10 līdz 30 gramiem uz kvadrātmetru.

/ Jelgavā, ja brauktuves temperatūra ir līdz nullei grādu un var veidoties melnais ledus, tiek kaisīti 20 grami uz kvadrātmetra. Ja slīdamība jau ir, tad lieto 30 gramus uz kvadrātmetra.

/ "Latvijas autoceļu uzturētāja" darbiniekiem atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 līdz 40 gramu sāls uz kvadrātmetru braucamās daļas.

Avots: Ventspils, Daugavpils, Jelgavas ielu uzturētāji, LAU

