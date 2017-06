Sarunās ar nedzirdīgajiem palīdz smaids

Atslēgvārdi nedzirdīgo biedrība | festivāls

„Domāju, ka, uz viņiem paskatoties, var pateikt, ka viņi ir laimīgi. Vīrietis smaida, meitene sauļojas. Viņi visi ir forši. Tas nekas, ka viņi nedzird,” saka surdotulce Ritma Egle no Alūksnes. Uz Latvijas Nedzirdīgo savienības 21. Amatiermākslas festivālu „Zīmes un skaņas satiekas vasaras naktī” alūksnieši braukuši 400 kilometrus.

Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) Alūksnes biedrība festivālā piedalās katru gadu. „Ceram ieraudzīt ko jaunu, sevi parādīt un uzstāties uz tik skaistas koncertzāles deju grīdas. Diez vai uz kādu koncertu „Lielajā dzintarā” atbrauktu, bet tagad ir tāda iespēja apskatīt visu, pabūt šeit ir superīgi,” stāsta alūksnieši. Kopā ar citiem festivāla dalībniekiem viņi devās svētku gājienā „Cauri dabas stihijām” pa Liepājas centra ielām, lai pievērstu dzirdīgo cilvēku uzmanību nedzirdīgo kultūrai.

Katrā nedzirdīgo priekšnesumā ir iesaistīti arī dzirdīgie, un pirmo reizi šāda pieredzes ir Otaņķu folkloras kopai no Nīcas. Dziedātāji pat nedaudz apguvuši zīmju valodu, lai dziesmas ne tikai dziedātu, bet arī parādītu to saturu. „Pozitīvi skatāmies uz to visu. Bija mēģinājums, sapazināmies, nedzirdīgie ir forši cilvēki. Saprotamies, jo ļoti daudzi runā. Kā ar svešzemniekiem – universālās frāzes jau strādā un smaids darbojas,” spriež Nīcas folkloristi.

Amatiermākslas festivāls Liepājā šodien pulcē 11 kolektīvus no LNS biedrībām, kā arī viesus no Kauņas (Lietuva) un Pērnavas (Igaunija). Festivālā pirmo reizi ir sarīkota amatu meistaru darbu izstāde, tā notiek koncertzālē „Lielais dzintars”, tāpat kā lielkoncerts. Festivāls jau trešo reizi norisinās Liepājā.