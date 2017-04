Lielās talkas, kas notika sestdien, 22.aprīlī, ietvaros savāktas un atkritumu poligonā “Ķīvītes” līdz šodienas, 24.aprīļa, rītam nogādātas 74 tonnas atkritumu, portālam pastāstīja SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

Taču viņš uzsver, ka talkas laikā savākto atkritumu nogādāšana poligonā turpinās un turpināsies vēl arī pāris nākamās dienas, līdz ar ko poligonā pieņemto gružu daudzums būs lielāks.

2016. gada Lielās Talkas ietvaros tika savāktas un atkritumu poligonā “Ķīvītes” nogādātas kopumā 215 tonnas atkritumu. Savukārt 2015.gadā “Ķīvītēs” tika ievestas 220 tonnas Lielās talkas atkritumu.

Tas nozīmē, ka ar katru gadu Lielās talkas laikā savākto un poligonā nogādāto atkritumu apjoms samazinās.

To apstiprina arī N.Niedols, prognozējot, ka šogad būs mazāks apjoms, nekā pērn, un neslēpjot par to prieku: “Tas priecē, jo nozīmē, ka pilsēta ar katru gadu kļūst aizvien tīrāka. Vēl vairāk priecē tas, ka varam pāriet no netīrības vākšanas uz labiekārtošanu – talkas dienu izmantot, lai dēstītu puķes un veiktu citus labiekārtošanas darbus.”