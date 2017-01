Slīd gājējs, suns un riteņbraucējs

Atslēgvārdi ledus | ietves

Kur ietves tīrītas, tur iešana drošāka, bet arī koptus trotuārus vakarrīt atkusnī Liepājā daudzviet klāja mikls un neredzams slidenums un ne viens vien liepājnieks šķendējās, paslīdējis vai pakritis glumajā slapjumā.

Pie Friča Brīvzemnieka ielas 35. nama līdzsvaru izdevās noturēt Jurijam, kurš, "Kurzemes Vārda" uzrunāts, sacīja, ka paslīdējis jau divreiz, aiz tirdzniecības centra "Kurzeme" pat tā, ka sabijies. Savukārt cits uzrunātais, Gundars, pa to pašu ielu iedams, sprieda: "Kaut kur ir tīrīts, kaut kur ir slidens. Visu tāpat nenotīrīs. Veciem cilvēkiem uz ielas iet neieteiktu, bet visiem jāuzmanās!"

Gadījumu, kad slidenās ielās gūtu traumu dēļ jāsniedz palīdzība cietušajiem, pēdējās dienās nav daudz – pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģiona centra vadītāja vietnieks Māris Kozlovskis. No piektdienas līdz pirmdienas rītam NMPD reģistrēti trīs šādi gadījumi Liepājā un viens pilsētas tuvumā – Nīcā. Cietušie ir 53 – 62 gadus veci cilvēki. Vienā gadījumā 53 gadus vecai sievietei paslīdējis spieķis un viņa guvusi augšstilba mežģījumu un ciskas kaula lūzumu. Alkohola reibumā būdams, uz ledus paslīdējis 54 gadus vecs vīrietis un guvis apakšdelma traumu, bet 62 gadus veca sieviete pakritusi nūjojot, viņai lauzts pleca kauls. Nīcā paklupis 61 gadu vecs vīrietis – viņam lauzts augšdelms. Savukārt Liepājas Reģionālās slimnīcas traumpunktā sestdien un svētdien pēc palīdzības vērsušies katru dienu pa trim četriem cietušajiem, kas guvuši sasitumus vai roku un kāju mežģījumus sakarā ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem – pastāstīja slimnīcas pārstāve Indra Grase.

Liepājas Pašvaldības policija janvārī līdz vakardienai sākusi 30 administratīvās lietvedības procesus par netīrītām ietvēm un vienu par to, ka no jumta nav notīrītas lāstekas – informēja policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš. Salīdzinājumam, pērnā gada pēdējos trijos mēnešos sastādīti 87 protokoli par to pašu tēmu. K. Vārpiņš par situāciju kopumā sacīja, ka Liepājā ļaudis mēdzot būt pat pārāk prasīgi pret sakoptību – pats esot redzējis, ka Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā neviens pārlieku nesaspringstot par nenotīrītām ietvēm. Lāgiem policija arī saņemot sūdzības par nenotīrītām ietvēm, kuru dēļ cilvēki paklupuši, bet gadoties, ka, sūdzību pārbaudot, policistiem jāsecina, ka "nebija par ko". "Ne jau vienmēr vaina ir netīrītā ietvē," teica policijas pārstāvis.

Tomēr policija namīpašniekus par nekoptām ietvēm var brīdināt vai arī uzlikt naudas sodu – fiziskai personai līdz 350 eiro, juridiskai personai – līdz 1400 eiro. Bet, ja kāds vēlas piedzīt kompensāciju par gūto traumu, tad par to jāvienojas ar namīpašnieku vai arī, ja tas neizdodas, jāvēršas tiesā – skaidroja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.

F. Brīvzemnieka ielas 35. nama īpašnieks Oļegs Rogovenko bija nepatīkami pārsteigts, uzzinot, ka ietve pie ēkas nav notīrīta. Pats īpašnieks atrodoties ārzemēs. "Brālim vajadzēja trotuāru sakopt," sacīja O. Rogovenko. Viņš teicās tūlīt tuviniekam zvanīt, lai tas tiktu izdarīts.