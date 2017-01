Sniega dēļ apgrūtināta braukšana

Atslēgvārdi sniegs | apgrūtināta braukšana

Sniega dēļ šovakar apgrūtināta braukšana pa galvenajiem autoceļiem daudzviet Latvijā, liecina VAS "Latvijas Valsts ceļi" publicētā informācija.

Braukšana apgrūtināta pa tā dēvēto Tallinas šoseju, pa Liepājas šoseju posmā no Liepājas līdz Bikstiem, pa Ventspils šoseju posmā starp Usmu un Strazdi. Braukšana apgrūtināta arī pa Vidzemes autoceļu posmā no Rīgas līdz Siguldai, tur vietām snieg. Tāpat braukšana apgrūtināta pa A6 autoceļu starp Rīgu un Daugavpili, pa Daugavpils apvedceļu, kā arī pa šoseju no Daugavpils līdz Medumiem un no Daugavpils līdz Pātarniekiem.

"Latvijas Valsts ceļi" jau brīdinājuši, ka trešdienas naktī un dienā gaidāma intensīva snigšana visā valstī. Naktī uz trešdienu valsts rietumu un dienvidu daļu skars līdz šim spēcīgākais putenis šajā ziemā. Sniega un puteņa dēļ autovadītājiem jārēķinās ar apgrūtināti satiksmi un to, ka sniega notīrīšanai no autoceļiem nepieciešams laiks.