Solītais sniegputenis uztur modrus

Lai arī naktī uz trešdienu tika solīts šīs ziemas spēcīgākais sniegputenis, aina no rīta nebija pārāk draudīga. Lielākie ceļi un ielas ap astoņiem no rīta bija iztīrīti, autobusu satiksme nebija kavēta un arī šoferi brauca uzmanīgi. Vien "Sadales tīkls" informēja, ka rīta pusē Vaiņodes novadā ir elektroapgādes traucējumi.

Vakar ap pulksten deviņiem no rīta elektroapgāde bija traucēta aptuveni 300 klientiem visā Latvijā – informē akciju sabiedrības "Sadales tīkls" pārstāve Tatjana Smirnova. Vaiņodes novadā bija ceturtais lielākais bojājumu skaits – 41 klientam. "Elektroapgādes traucējumus izraisa piesniguši koki un to zari, kas, nespējot noturēt sniegu, lūst un spēcīgā vēja ietekmē ieķeras elektrolīniju vados vai pat pārrauj tos," skaidro T. Smirnova. "Sadales tīkla" operatīvais personāls jau naktī un agri no rīta esot veicis bojājumu lokalizēšanu un organizējis pārslēgumus elektrotīklā, savukārt vakar strādāts, lai noņemtu kokus un zarus no vadiem, savienotu trūkušos vadus.

Vaiņodes Novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons trešdienas rītā nebija informēts par to, ka kādās mājās nebūtu elektrība. "Mums nemaz nav tik pamatīgi sasnidzis, bijām gaidījuši, ka snigs vairāk," viņš saka.

Tehnika Vaiņodē bijusi gatava darbam jau vakarā, un pulksten sešos no rīta izbraukusi tīrīt ceļus. Tā kā sniega sega nav pārāk bieza, neizbraucamu posmu neesot. "Neviens par to nav zvanījis. Var jau būt arī tāpēc, ka vēl turpinās brīvdienas un bērnus uz skolu nevajag vest," V. Jansons pieļauj un lēš, ka naktī sniega sega kļuvusi par pieciem centimetriem biezāka.

Mazliet vairāk sniegs bija sasnidzis Liepājas tuvumā, tomēr arī tur situācija vakar rīta pusē nebija sarežģīta. "Bijām vairāk nobijušies, nekā sniegs radās. Arī salu bargāku solīja," Grobiņas Novada domes izpilddirektors Uldis Vārna stāsta, ka ceļu tīrītāji darbu pilsētā sākuši jau pulksten piecos no rīta. Pēc stundas ielas bijušas iztīrītas un transports varējis doties tālāk uz ciemiem. Grants ceļus tīrīt nevajadzējis, turklāt rīta pusē gaisa temperatūra bijusi virs nulles. "Pagājušajā gadā mums bija iespējas patrenēties. Nepilnības ir novērstas, un esam ziemai gatavi," apgalvo U. Vārna un piebilst, ka bargāku salu un sniegu sola naktī uz ceturtdienu.

Arī Nīcai bargais putenis gājis garām, un situācija ļoti līdzinājās stāvoklim Grobiņā. "Iztīrīsim centru. Pēcpusdienā sola mīnus grādus – lai pēc tam nav jāskrāpē nost," teic Novada domes izpilddirektors Andrejs Šakals.

