Atslēgvārdi karosta | beberliņi | attīstība | sporta pārvalde

Kā panākt, lai Karostas jaunieši kļūst aktīvāki un dzīvotu veselīgāk? Uz šādu jautājumu vakar un aizvakar Liepājā atbildes meklēja Eiropas sporta pilsētu sadarbības projekta dalībnieki – gan vietējie liepājnieki, gan sporta nozares eksperti no Birmingemas pašvaldības Lielbritānijā un no Burgas pašvaldības Bulgārijā.

"Kurzemes Vārds" jau ziņojis, ka Liepāja, būdama viena no Eiropas sporta pilsētām, ieguva iespēju piedalīties desmit valstu pilsētu sadarbības projektā "URBACT Vital Cities – makeyouactive". Angliskais nosaukums norāda uz mērķi veicināt pilsētu vitalitāti un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotājos. Divu gadu laikā katras iesaistītās pilsētas pārstāvji apmeklēs divas citu valstu pilsētas, lai, līdzīgi kā tagad Birmingemas un Burgas pārstāvji, iepazītu to iespējas, dzīvesveidu un ar skatu no malas izteiktu savas idejas par to, kā ietekmēt un uzlabot iedzīvotāju dzīvesveidu, kā iesaistīt cilvēkus sportiskās aktivitātēs. Ar šādu uzdevumu projektā iesaistītajiem liepājniekiem būs jābrauc uz Horvātijas un Čehijas pilsētām. Savukārt 2018. gada vidū, kad projekts noslēgsies, katrai pilsētai būs jābūt izstrādātam aktivitāšu plānam. Ar noteiktu mērķi. Liepājas gadījumā tas būs plāns, kā sportiskās nodarbēs un veselīgā dzīvesveidā iesaistīt Karostas jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem – to visu vakar "Kurzemes Vārdam" pastāstīja Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Izvērtētas vairākas vietas, kuru attīstībai projektā vajadzētu pievērsties. No Vecliepājas un Zirgu salas ieceres ir pārcēlušās uz Beberliņiem, bet no Beberliņiem tagad uz Karostu, tāpēc ka tajā nav pārāk daudz iespēju un vietu, kur nodarboties ar sportu, bet Karostā ir daudz jaunu cilvēku – A. Lagzdiņš piesauc oficiālo statistiku – vairāk nekā 1400 pusaudžu un jauniešu no 13 līdz 25 gadiem. Šonedēļ projekta pārstāvji satikušies apmēram ar 30 jauniešiem biedrībā "Karosta Kids" un uzklausījuši viņu vēlmes un idejas, ko viņi gribētu Karostā ieviest nākamo piecu gadu laikā. Par tur dzirdēto pastāstīja bulgāriete Veselina Dimitrova un brits Kventins Bojess. Bērniem bijušas lieliskas, konkrētas, mazas idejas, kā uzlabot Karostas vidi, tostarp arī parkā. "Bijām diezgan iespaidoti," sacīja V. Dimitrova. Bērni arī atzīmējuši problēmu, ka mikrorajonā ir ļoti aktuāla vandalisma problēma. "Kāds kaut ko jauku uztaisa, bet kāds cits to iznīcina. Mēs iesakām videokameras, tās efektīvi samazina vandalismu," teica V. Dimitrova.

Sporta pilsētu sadarbības projekts ilgst divus gadus, Liepājas finanšu sadaļa ir 45 tūkstoši eiro, taču šī nauda nav paredzēta kādām "cietajām" sadaļām, bet gan projekta partneru uzņemšanai šeit un pieredzes braucieniem uz citām valstīm. Pērn novembrī Liepāja uzņēma deviņu valstu pārstāvjus. Bet praktiskus aktivitāšu pilotprojektus Karostā iecerēts sākt jau šogad, lai redzētu, kāda ir jauno iedzīvotāju atsaucība, vēlmes un intereses, sacīja Sporta pārvaldes vadītājs A. Lagzdiņš.

"Ļoti bieži pašlaik Karostas jaunieši brauc uz pilsētas centru sportot, jo uz vietas sporta infrastruktūra maz attīstīta. Taču mēs vairāk skatāmies, kā jauniešus iesaistīt, kā panākt, lai viņi paņem draugu aiz rokas un kopīgi dodas uzspēlēt basketbolu. Ar sabiedrības līdzdalību daudz var paveikt, bet – kā panākt aktivitāti. Pamanīju, ka "Karostas Kids" bērni ir ļoti laipni, no viņiem nāk ļoti liels entuziasms," saka Sporta pārvaldes projektu vadītājs Kristaps Reinfelds, "varbūt tieši ar viņiem mēs varētu arī sākt tās vides organizāciju un panākt, ka viņu idejas tiek uzklausītas."