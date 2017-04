Sports māca savaldīties un dod prieku

Kristians (no labās) un Artis aizrāvušies skvoša mačā.

Atslēgvārdi skvošs | sports | jaunieši ar īpašām vajadzībām | sociālā aprūpe

"Maināmies!" uzsauc sporta skolotājs Kārlis Kandevics. Un skvoša zālē dodas nākamais pāris. Reizi nedēļā viņš savā auto ved uz sporta zāli jauniešus ar īpašām vajadzībām, jo viņiem ir ļoti svarīgi tikt ārpus savām sienām Apšu ielā un vismaz ik pa laikam iekļauties sabiedrībā.

Uz sporta nama "H Sports" skvoša zāli Kārlis savus audzēkņus no valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Liepāja" ved jau otro gadu. "Ir jau tīri labi visu ko samācījušies," viņš smaidot saka. Divas stundas paiet diezgan intensīvi, mainoties skvoša un galda tenisa spēlei, lai visiem būtu, ko darīt. Priecīgi par iespēju izkustēties ir visi, atturīgi smaida pat nopietnais Jānis, bet Kristians vienkārši staro, tāpat arī Krists, bet Artis, nesen uz Liepāju pārcēlies no cita pansionāta, parāda, cik labi iekļāvies jaunajā sabiedrībā. Šoreiz no Apšu ielas sportot atbraukuši četri jaunieši, trim sportiskajiem Kārļa audzēkņiem nācies palikt mājās – tā viņi mainās, jo audzinātāja mašīnā visiem uzreiz vietas nepietiek.

Par iespēju šeit sportot Kārlis ir ļoti pateicīgs Liepājas sporta nama "H Sports" vadītājam Sergejam Lobanovam. Viņš par zāles izmantošanu neprasa nekādu samaksu. "Viņš jau parasti arī ienāk pie mums parunāties," audzinātājs saka. Pats vadītājs stāsta, ka tiem, kam vajadzīgs, palīdz ar prieku, sadarbojas arī ar Sociālo dienestu.

Kopā ar Apšu ielas jauniešiem uz sporta zāli nāk arī Artis kopā ar mammu Līgu. Iepriekš spēlējuši skvošu paši savā nodabā, līdz sporta nama direktors piedāvājis pirmdienās pievienoties Kārlim un viņa bariņam, un tā izrādījusies laba doma – mamma novērtē. "Turklāt viņi visi vēl vienā skolā mācās! Tā mums pavisam netīšām viss baigi feini sanācis. Artim ļoti patīk. Un sanāk arī!" Artis vēl iesaistās biedrības "Cerība. Ticība. Mīlestība" rīkotajās sportiskajās aktivitātēs – spēlē bumbu, iet uz baseinu.

Šonedēļ gan notika pēdējā šīs sezonas nodarbība, jo tad jau sākas velosezona un citas aktivitātes, un arī tajās bariņā ņemšot Arti ar mammu. Šogad Apšu ielas jaunieši turpinās arī jau pirms vairākiem gadiem sākto sadarbību ar ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem – biedrību "Old School Skateboard Guys in Liepāja". Pašvaldība nevalstisko organizāciju projektu konkursā finansiāli atbalstījusi tās projektu, kas šoreiz paredz ne tikai skeitborda, bet arī krosfita nodarbības jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bet Apšu ielā nesen noslēdzies tradicionālais novusa turnīrs, kur spēlē gan audzēkņi, gan filiāles "Liepāja" darbinieki. "Bērni paši izvēlas savus partnerus, tie arī iekarst, un tad iet vaļā riktīgi," Kārlis smejas. Šogad turnīrā uzvarējis Rūdolfs. Sports iemāca disciplīnu, savaldīšanos un vienkārši rada prieku – saka audzinātājs.

Vai Apšu ielas sportistiem pietiek inventāra? "Pagaidām tā kā pietiek visa, riteņi mums ir, viens skrituļdēlis ir, vasarā uzliksim arī galda tenisa galdu nojumē," pieticīgi saka audzinātājs.

uzziņai

/ VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" ir sociālās aprūpes iestāde bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem un klientiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Filiālē nodrošina dzīvošanu 117 klientiem

/ Filiāles klienti skolēni mācās Liepājas Speciālajā internātpamatskolā. Tiem skolēniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, apmācība tiek nodrošināta uz vietas filiālē.

