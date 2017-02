Stāstīs, kā kļūt finansiāli veiksmīgākam

Atslēgvārdi liepu | seminārs

Ja līdz šim aktuāli ir tādi jautājumi kā „Es dzīvoju no algas līdz algai”, „Kā lai es sakrāju kaut ko, ja esmu parādos?”, „Vai ir iespējams atlikt naudu, nemazinot šodienas dzīves kvalitāti?” utt., tad Liepājas Universitāte (LiepU) aicina atnākt uz semināru “Nauda nāk. Domāšanas veids finansiāliem panākumiem”. Tikšanās ar ilgtermiņa uzkrājumu eksperti, AAS „CBL Life” un AS „CBL Atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāju Jolantu Jērāni notiks 10. februārī no pulksten 16.00 līdz 18.00 LiepU aktu zālē.

Kā portālu informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Timermane, interesenti varēs uzzināt, kā sakārtot finanses, lai pietiktu it visam – uzkrājumiem, izklaidei un pat labdarībai. Zināšanas varēs smelties bez maksas. “Semināru vadīšu bez maksas, jo vēlos, lai pēc iespējas daudziem cilvēkiem izdotos sakārtot savas finanses un piepildīt mērķus!” par ieceri stāsta J. Jērāne.

Jolantai Jērānei ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze finanšu nozarē, no tiem pēdējos 10 gadus viņa strādā Citadeles grupā. Kopš 2012. gada J. Jērāne ir valdes priekšsēdētāja dzīvības apdrošināšanas uzņēmumā CBL Life un privātajā pensiju fondā CBL Atklātais pensiju fonds.

Lekciju piedāvā LiepU Mūžizglītības nodaļa sadarbībā ar Dabas un inženierzinātņu fakultāti. Semināram jāpiesakās līdz 7. februārim, zvanot pa tālruni 63429249 vai rakstot uz e-pastu: liga.apenite@liepu.lv.