Stinšu svētku laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Šogad Stinšu svētku kultūras programma, mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī galvenās svētku aktivitātes apmeklētājiem notiks Kārļa Zāles laukumā. Gatavojoties svētkiem, pilsētā trīs dienas tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Lai veiksmīgi noritētu svētku sagatavošanās darbi, 19.janvārī no pulksten 17:00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana K.Zāles laukumā, posmā no Bāriņu ielas līdz Lielajai ielai (virzienā uz koncertzāli “Lielais dzintars”) un posmā no Lielās ielas līdz iebrauktuvei tirdzniecības nama „Ostmala” pazemes autostāvvietā (virzienā uz Jauno tiltu).

Ņemot vērā, ka laika apstākļu dēļ mainījusies makšķerēšanas sacensību vieta, no 19.janvāra pulksten 17:00 tiks slēgts arī autostāvlaukums pie “Blue Shock Race” elektrokartingu halles.

Savukārt no 20.janvāra pulksten 18:00 līdz 22.janvāra pulksten 03:00 K.Zāles laukums tiks slēgts transportlīdzekļu satiksmei, posmā no Bāriņu ielas līdz Lielajai ielai (virzienā uz koncertzāli “Lielais dzintars”) un posmā no Lielās ielas līdz iebrauktuvei tirdzniecības nama „Ostmala” pazemes autostāvvietā (virzienā uz Jauno tiltu). Arī pasažieru sabiedriskais transports (22. un 23. maršruta autobuss) šajos posmos nekursēs. 22. un 23. maršruta autobusa reisi, kas atiet no Pētertirgus un no Atmodas bulvāra, tiks novirzīti pa Tramvaja tiltu, izlaižot pieturu „K.Zāles laukums”. Visi pārējie satiksmes autobusi kursēs pēc brīvdienu grafika un ierastajos maršrutos.

Satiksme K.Zāles laukumā pilnībā tiks atjaunota 22.janvārī pulksten 03:00, kad tehniskie darbinieki beigs savu darbu.