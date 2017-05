Svētku gājiena un deju dueļa laikā būs ceļu satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi Latvijas ekspresis simtgadei | koris | koncerts | dejas

27. maijā ap pulksten 20:45 Liepājā piestās svētku vilciens “Latvijas Ekspresis Simtgadei”. Ikviens liepājnieks un pilsētas viesis aicināts sagaidīt ekspresi stacijas laukumā, kā arī no pulksten 21:00 Annas tirgus laukumā baudīt koncertu “Draudzības spēks”. Gatavojoties pasākuma norisei un pasākuma laikā tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi, informēja Kultūras pārvaldes praktikante Anita Lazdeniece.

No 26. maija pulksten 20.00 līdz 27. maija pulksten 23.00 tiks slēgta iebraukšana Annas tirgus laukumā no Autoru ielas puses, tādējādi ierobežojot transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Annas tirgus laukumā paralēli Autoru ielai līdz iebrauktuvei no T. Breikša ielas. Svētku gājiena laikā no pulksten 20.55 līdz 21.05 var tikt ierobežota transportlīdzekļu satiksme Rīgas ielā posmā no Dzelzceļa stacijas līdz Jelgavas ielai.

Portāls jau ziņoja, ka Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs “Banga” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bandzenieki” tiksies deju duelī ar Kultūras pils “Ziemeļblāzma” vidējās paaudzes deju kolektīvu “AUDA”, Rīgas Stradiņu Universitātes tautas deju ansambli “Ačkups” un VEF Kultūras pils tautas deju ansambli “Dardedze”. Ar savu dziedājumu priecēs jauniešu koris “Balsis”, Rīgas Stradiņu Universitātes jauktais koris “Rīga” un Banku augstskolas jauktais koris “MONĒTA”.

Latvijas Simtgades ekspreša dalībniekus sveiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studija “Dzintari” (vadītāja Monta Sprūde), “Rotaļa” (vadītāja Aina Apene) un “Dzirkstelīte” (vadītāja Marina Zuntnere), kā arī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Bērnu un jaunatnes centra orķestris “Liepāja” ar mažoretēm (vadītājs Valērijs Šestilovskis).

Pasākumu vadīs Liepājas teātra aktieri – Rolands Beķeris un Samira Adgezalova. Par svētku noskaņas radīšanu rūpēsies radošā komanda – deju virsvadītāja Kristīne Kārkliņa, dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce, filmu un animāciju studija “Sense Media” un tehniskā kompānija “Bang!”.

Pasākumu rīko Liepājas Kultūras pārvalde, un tas visiem apmeklētājiem ir bez maksas.