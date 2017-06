Svētku galds – dekorēts ar svecēm un ziediem

Atslēgvārdi jāņi | līgošana | svētku noformējums | mielasts | šarmants | ritvars embrekts

Arī Jāņos lielu nozīmi piešķiram svinību galdam, uz kā tiek pasniegts mielasts. Galdam ir ne tikai funkcionāla un praktiska nozīme, uz kura novietot visu nepieciešamo. Galds ir arī centrs, ap kuru pulcējas visi svētku viesi. Vēloties pārsteigt sanākušos, kā moderni atsvaidzināt savu Līgo vakara galdu, nezaudējot tā tradicionālo nozīmi?

Radošās apvienības "Šarmants" vadītājs Ritvars Embrekts norāda, – Līgo vakarā un Jāņu naktī gribas būt tuvāk dabai, lai nepiespiestā, tomēr svinīgā gaisotnē pavadītu šo maģisko un latviešu tautas tradīcijām tik bagāto mirkli. Ļoti liela nozīme tiek piešķirta tieši svinību galdam, kas pilda ne vien praktisku un dekoratīvu funkciju, bet apvieno visus svinētājus vienuviet.

R.Embrekts piekrīt, ka veiksmīgs un pārdomāts galda klājums, kas savā vizuālajā izpausmē rada svētkiem tik nepieciešamo atmosfēru un tai pašā laikā lieliski pilda savu funkciju – ir ērts, patīkams un visdrīzāk svinību mielasta pārpildīts, varētu šķist pat nedaudz sarežģīts uzdevums. "Turklāt Jāņus svinam katru gadu, bet gribas taču ar kaut ko pārsteigt!" uz vēl vienu aspektu norāda Ritvars, un dalās dažos pavisam vienkāršos padomos, kā moderni atsvaidzināt savu Līgo vakara galdu, nezaudējot tā tradicionālo nozīmi.

Galdauts

Vienīgais attaisnojums galdauta neesamībai ir unikāls, varbūt pat paaudzēm mantots vai speciāli izgatavots koka galds, kura virsma izskatās fantastiski pati par sevi. Ja jums tāda nav, galdauts ir skaista klājuma prioritāte. Jāņu svinībām vispiemērotākais būs lina vai kokvilnas galdauts dabiskos, zemes toņos. Ja gribas eksperimentēt, var veidot klājumu izmantojot dažādus materiālus, piemēram, pelēku kokvilnas galdautu atsvaidzināt ar lina celiņu galda vidū vai, mūsu gadījumā, koku. Tumši brūnais, slīpētais koka dēlis ne vien vizuāli iezīmē galda centru, bet arī kalpo kā brīnišķīga platforma dekorācijām un mielastam.

Ikvienam viesim būs patīkami, ja vieta pie galda tiek uzservēta tieši viņam, nevis visi šķīvji salikti kaudzē. Tas būs daudz personiskāk un liks sajusties gaidītākam. Neaizmirstam arī par atbilstošām salvetēm – ja auduma salvetes šķiet par greznu, iesakām iegādāties pusauduma salvetes atbilstošos toņos. Tās ir vienreiz lietojamas, tomēr daudz svinīgākas par parastajām.

Trauki

Ikviena estēta sapnis ir skaisti, interesanti un katrām svinībām atbilstoši trauki. Diemžēl ne vienmēr tas ir iespējams, tāpēc jālūko, ko varam iesākt no esošajiem resursiem. Latviskam galda klājumam piemērotākie būs māla trauki, tomēr Jāņu svinības ir lielisks iemesls izvilkt no omammas skapīša dziļākā stūra tur esošo servīzi, kam būs pavisam cita pievienotā vērtība. Varbūt pat uzlikt uz galda vecās glāzes ar zelta maliņu, kas, šķiet, izgāja no modes pirms divdesmit gadiem, bet pie galda varētu būt veselas sarunas vērtas. Radoša improvizācija spēj atnest negaidīti labus rezultātus. Tā kā agrāk Līgo nakti svinēja ar vēlmi iegūt dabas labvēlību, vienreizlietojamiem plastmasas traukiem sakām striktu „Nē!”. Pat upmalā!

Ziedi

Aizņemtākie galda klājēji Līgo dienas rītā noteikti steigs uz tirgu, lai iegādātos jau gatavas ziedu, zaļumu kompozīcijas un vainagus. Tomēr uz šo pozīciju varam ne tikai ietaupīt naudu, bet arī pārvērst to patīkamā izklaidē, dodoties Jāņu zāles meklēt pašiem. Turklāt pieņemts, ka Līgo dienā lasītām zālēm ir īpašs dziedniecisks spēks. Zaļumu un lapu motīvu trends pēdējo gadu laikā gūst savu uzvaras gājienu svinību vizuālajos noformējumos, tāpēc ozollapu, bērzu, pīlādžu vai citu zaļumu vītenes uz svinību galda izskatīsies pat ļoti moderni. Veidojiet ziedu kompozīcijas no visa tā, kas pieejams jums apkārt – pļavā, grāvmalā vai kaimiņdārzā (ja kaimiņš atļauj!), tādējādi dāvājot iespēju skaistajiem ziediem un zaļumiem nonākt pašā svētku epicentrā – uz galda.

Dekorācijas un gaisma

Tieši ar dažādu aksesuāru un svečturu palīdzību varam padarīt tik tradicionālo galdu unikālāku un personiskāku. Metāls, bronza un zelts, stikls, koks, ģeometriskas un industriāla stila formas – tas viss atsvaidzina un piešķir koptēlam pasaulīgāku elpu. Galds teju vai saka: "Šeit sēž modernais latvietis, kurš neaizmirst savas tradīcijas un svētkus, tomēr nebaidās sekot līdzi laikam." Uz galda noteikti vajadzētu būt svecēm – tās simbolizē vasaras saulgriežu uguni un saules uzvaru pār tumsu, turklāt kad satumsīs, padarīs atmosfēru romantiskāku. Vējainās vietās labāk gan atteikties no garajām svecēm un izvēlēties tādas, kuru liesmu pasargā svečturi.

Lielisks risinājums ir izkārt svinību vietā lampiņu virtenes vai izvietot lukturīšus ar svecēm – tumsā tiks panākts satriecošs efekts, turklāt zona būs pārskatāmāka. Koka faktūra un dabiskie toņi uz galda lieliski papildinās metāliskās detaļas, piemēram, slīpētas koka ripas kalpo ne tikai kā dekoratīvs elements, bet uz tām var salikt arī uzkodas.

Tradicionālie ēdieni, kā maize un ķimeņu siers, skaisti pasniegti, var būt kā mielasts un dekorācija "divi vienā". Nevajag baidīties no formu, krāsu un tekstūru dažādības. Kopumā tās veido patiesi brīnišķīgu svētku galdu, pie kura uzkavēties un varbūt pat sagaidīt pirmos saules starus.