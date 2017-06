Tallinā spriež par risinājumiem ārkārtas situācijās

Atslēgvārdi pašvaldības policija

No 7. līdz 9.jūnijam Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisinājās Baltijas jūras pilsētu savienības Drošas pilsētas komisijas (Union of the Baltic Cities Safe Cities Commission) sanāksme, kurā piedalījās Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Uldis Novickis un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Vārpiņš. Par šīs sanāksmes galveno tēmu tika izvēlēta – krīzes vadība ārkārtas situācijās.

Trīs dienu laikā komisijas pārstāvji no Igaunijas, Somijas, Latvijas un Polijas dalījās pieredzē par krīzes vadību, kā arī norisinājās diskusijas par, iespējams, labākajiem risinājumiem. Sanāksmes laikā tika apmeklēts arī Igaunijas ārkārtas situāciju zvanu centrs.

Noslēguma dienā norisinājās komisijas priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas. Baltijas jūras pilsētu savienības Drošas pilsētas komisijas vadība arī uz turpmākajiem diviem gadiem tika uzticēta esošajam komisijas priekšsēdētājam – Kasparam Vārpiņam.