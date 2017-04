Atslēgvārdi liepājas sabiedriskais transports | izmaiņas reisos

Sākoties aktīvajai dārza darbu sezonai, pasažieru ērtībām no 1. maija jau tradicionāli tiks veiktas izmaiņas 8. un 12. maršruta autobusu kustības sarakstā, portālu informē Liepājas sabiedriskā transporta direktors Gints Lūsis.

Kā katru pavasari, atsevišķi 12. maršruta reisi tiks pagarināti līdz pilsētas robežai, savukārt 8. maršruta autobusu kustības sarakstā tiks ieviesti papildus reisi.

12. maršruta autobusu reisi plkst. 8:40, 13:15 un 15:55 no Pulkveža Brieža ielas tiks pagarināti līdz pilsētas robežai (pieturvieta pie enkura). Savukārt no pilsētas robežas virzienā uz Pulkveža Brieža ielu reisi tiks veikti plkst. 9:00, 13:35 un 16:15. No pieturas „Slimnīca” atiešanas laiki nemainās. Atgādinām, ka 12. maršruta reisi tiek veikti tikai darba dienās.

8. maršruta autobusu kustības sarakstā no 1. maija tiks ieviesti papildu reisi – plkst. 18:00, 19:30 no pieturas „Līva” un plkst. 18:45, 20:15 no dārzkopības biedrības (d/b) „Šķēde”. Savukārt brīvdienās šiem reisiem papildus klāt nāk vēl reisi plkst. 21:00 no pieturas „Līva” un plkst. 21:45 no d/b „Šķēde”.

Pasažieru ievērībai, eksperimentālā kārtā pagarinātais 23. maršruta rīta reiss (23.a maršruts – “slimnīca – autoosta – Pētertirgus”) kursēs līdz 30.aprīlim. Pēc šī datuma reiss tiks veikts kā 23. maršruts.

G. Lūsis atgādina, ka Darba svētkos, 1. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā, 4.maijā un pārceltajā brīvdienā, 5. maijā, sabiedriskais transports Liepājā kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta. Šajās dienās sabiedriskajā transportā būs derīgas abonementa biļetes katrai dienai un dienas vidum, bet nebūs derīgas abonementa biļetes darba dienām.