Uzlabos kanalizācijas sistēmu pilsētā

Atslēgvārdi liepājas ūdens | kanalizācijas sistēma | ūdenssaimniecība | projekts | upb

Martā SIA "Liepājas ūdens" un būvuzņēmējs AS "UPB" noslēdza būvdarbu līgumu "Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā". Šobrīd no Liepājas pilsētas Būvvaldes ir saņemtas atļaujas būvdarbu uzsākšanai sekojošos objektos: kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Rojas un Vaiņodes ielās; Saldus, Nidas, Vaiņodes ielā un Gaujas prospektā, kā arī Krūmu, Kviešu un J.Asara ielā, informē uzņēmuma "Liepājas ūdens" pārstāve Sarmīte Jēkabsone.

S.Jēkabsone pastāsta, ka 22. maijā ir uzsākti darbi Rojas ielā, posmā no ēkas Rojas 2 līdz Vaiņodes ielai, kur tiks izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors. Pēc tam darbi turpināsies pa Vaiņodes ielu, no Rojas ielas līdz Daugavas ielai

Gaujas prospektā, posmā no M.Ķempes ielas līdz ēkai Gaujas ielā 4c, jauna kanalizācijas kolektora izbūves laikā slēgta satiksme, taču būvnieki – SIA "Būvmehanizācija", nodrošinās iedzīvotājiem drošu piekļuvi saviem īpašumiem.

Ir uzsākti arī būvdarbi Krūmu ielā, kuru laikā veiks esošā kanalizācijas kolektora pārbūvi, savukārt Kviešu un J.Asaru ielā plānota jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve.

Visi minētie darbi, lai gan to veikšana reizēm liepājniekiem sagādās neērtības, pēc to pabeigšanas noteikti uzlabos saņemto pakalpojumu kvalitāti, uzsver S.Jēkabsone. "Jauni vai pārbūvēti kanalizācijas kolektori minēto ielu posmos ļaus namu apsaimniekotājiem vai to īpašniekiem veikt kanalizācijas tīklu pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem katram namam atsevišķi. Tādējādi būs iespējas likvidēt izsmeļamās bedres, tiks pārtraukta gruntsūdeņu piesārņošana, likvidētas smakas un vide, kurā dzīvojat, kļūs daudz patīkamāka."

Kopumā projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt 8,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, un 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.

Projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta" līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Tā kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 eiro, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 eiro apmērā.