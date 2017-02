Atslēgvārdi uzņēmumu reģistrs | partija | liepāja2

Uzņēmumu reģistrs (UR) nolēmis atlikt Liepājas domes deputātu Jurija Hadaroviča un Romana Miloslavska jaundibinātās partijas "Liepāja2" ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

UR sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Danovska pastāstīja, ka līdz 10. aprīlim jānovērš trūkumi partijas reģistrācijas pieteikumam pievienotajos dokuments.

Reģistrs saņēmis arī iesniegumus no trīs cilvēkiem, kuri izteikuši vēlmi tikt svītrotiem no partijas dibinātāju saraksta. Līdz ar to Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz arī atjaunots partijas dibinātāju saraksts – skaidroja B. Danovska.

J. Hadarovičs "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka pagaidām vēl nezina, kādus trūkumus UR ir konstatējis, taču pauda apņēmību jau tuvākajā laikā tos novērst.