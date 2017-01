Vai var ticēt Kalpaka tilta tablo vēstītajam?

Atslēgvārdi kalpaka tilts | satiksme | lsez

Kāds liepājnieks jautā: vai Kalpaka tilta vadība varētu parūpēties, lai elektroniskajos tablo būtu aktuāla informācija par tilta griešanas laikiem. Viņš norāda, ka dažkārt uz tablo vēstītais nesakrītot ar realitāti. Liepāja ostas Kustības dienestā informē: uz tablo tiek vēstīts laiks, kad būs nākamā tilta izgriešana.

Liepājnieks Mārtiņš savā sociālā tīkla "Facebook" profilā raksta: "Vai Oskara Kalpaka tilta vadība varētu parūpēties, lai elektroniskajos tablo būtu aktuāla informācija par tilta griešanas laikiem? Regulāra parādība ir slēgts tilts bez info cikos atvērsies, un atvērts tilts, kura uzrādītajam slēgšanas laikam tablo ne vienmēr var ticēt. N-tās reizes ir bijis tā, ka tablo rāda, ka tilts atvērts, piemēram, līdz 19.30, bet reāli ir jau ciet 14.30, un nevar saprast, cikos būs vaļā – 15.30 vai ātrāk."

Portālam liepajniekiem.lv Mārtiņš papildina: "No tablo brīžam lielas jēgas nav. Jēga būtu tad, ja brīdī, kad tilts būtu vaļā, tablo parādītu, cikos tilts būs ciet un otrādi – ja būtu ciet, tad parādītu, cikos atkal būs vaļā."

Vīrietis novērojis, ka bieži vien informācija tablo ir neprecīza: "Tilts izgriezies, bet arvien slīd uzraksts, ka tilts ir atvērts satiksmei līdz tikiem un tikiem.

Informācija ir pretrunā ar realitāti." Šķērsot Kalpaka tiltu Mārtiņam sanākot visai bieži, tāpēc arī gribētu, lai tablo būtu interaktīvāks un informācija tajā tiktu aktualizēta.

Vīrietis būtu priecīgs, ja kaut kur pilsētas centrā nevarētu būt vēl kāds tablo vai kas cits, kas informētu, vai tilts ir ciet, vai vaļā. "Jo tad attiecīgi no centra es varētu izvēlēties, vai man braukt pa Brīvības ielu vai Kalpaka ielu," teic Mārtiņš. "Vai otrs variants – ir kaut kāds telefons uz kuru piezvanot var noskaidrot, tilts ir vaļā vai ciet un līdz cikiem. Bet tas jau droši vien būtu par daudz prasīts."

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe norāda, ka

Oskara Kalpaka tilts ir ostas infrastruktūras objekts, kura pamatuzdevums ir nodrošināt kuģu kustību Liepājas ostas Karostas kanālā.

"Tiltu izgriež noteiktos laikos pēc apstiprināta grafika," uzsver L.Ratniece-Kadeģe, "tilta izgriešanas laiki ir apskatāmi abās tilta pusēs un nav mainīti vairāk nekā desmit gadu." Līdz šim sūdzību par tablo darbību neesot bijis.

"Tablo pie Kalpaka tilta rāda laiku, kad būs nākamā tilta izgriešanas reize. Piemēram, pulksten 14.30 saskaņā ar grafiku tilts ir izgriezts, tad tablo rāda nākamo laiku, kad tiltu atkal izgriezīs pulksten 19.30," paskaidro L.Ratniece-Kadeģe. "Ja nav nepieciešami manevri, vai arī tie notiek ātrāk, tad tilts ir pieejams gājējiem un autobraucējiem."

Liepāja ostas Kustības dienesta vadītājs Ansis Daizis informē, ka

Kalpaka tilta izgriešana notiek pēc apstiprinātā grafika.

"Tiltu noteiktajos laikos neizgriež, ja nav plānotas kuģu kustības vai vēja ātrums pārsniedz 14 m/s. Ar īpašu Liepājas ostas kapteiņa rīkojumu retos gadījumos tiltu izgriež citos laikos. Parasti šādas situācijas ir pēc vētrām, kad ir nepieciešamība nodrošināt intensīvāku kuģu kustību, bet tas nenotiek laika posmos no pulksten 6.30 līdz 10 un no pulksten 16.30 līdz 19."

Atsevišķos gadījumos Kalpaka tilta viena puse uz laiku līdz 10 minūtēm tiek izgriezta, kad noteiktajā laikā velkonis nav paspējis izbraukt no Karostas kanāla pēc kuģa ievešanas.

Bet uz Mārtiņa jautājumu, vai kaut kur pilsētas centrā nevarētu būt kaut kāds tablo vai kas cits, kas informētu – tilts ir ciet, vai kas ar to šobrīd notiek, L.Ratniece-Kadeģe atbildēja, ka jau šobrīd izstrādē ir vairākas versijas, kā labāk noinformēt iedzīvotājus par faktisko tilta stāvokli. "Visticamāk, tas nebūs tablo pilsētas centrā, bet ir cits risinājums, kā to būtu viegli uzzināt," norāda L.Ratniece-Kadeģe, solot ziņot par jaunumiem.

Atgādinām, ka ar elektronisko tablo tilts tika aprīkots 2011.gadā, lai laikus ziņotu braucējiem un gājējiem par tilta izgriešanas laiku.

21.gadsimta sākumā pēc Kalpaka tilta apsekošanas tika konstatēts, ka tas ir katastrofālā stāvoklī. Bija jāpieņem lēmums tiltu nojaukt vai rekonstruēt. LSEZ pārvalde izvēlējās otro iespēju un, piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu projekta "Liepājas ostas pievadceļi" ietvaros, izstrādāja tilta rekonstrukcijas projektu. Diemžēl negadījums ar tankkuģi "Anna" 2006. gada vasarā, kad tika sadragāta tilta ziemeļu daļa, ieviesa zināmas korekcijas, bija nepieciešams laiks un papildus līdzekļi, lai Kalpaka tiltu atjaunotu. Ar plašu gājienu un kultūras programmu Kalpaka tilts iedzīvotājiem tika atklāts 2009. gada 28. augustā.

Uzziņai

Oskara Kalpaka tiltu izgriež šādos laikos:

no pl. 01:00 līdz 03:00

no pl. 05:00 līdz 06:30

no pl. 10:30 līdz 12:00

no pl. 14:30 līdz 15:30

no pl. 19:30 līdz 21:00