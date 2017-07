Atslēgvārdi koku ciršana | koki

"Liepājā atkal cērt kokus! Kas notiek? Vai nocirsto vietā iestādīs jaunus kociņus?" ar šādu jautājumu "Kurzemes Vārdā" vērsās iedzīvotāji, kuri ir uztraukti par patlaban notiekošo Krūmu ielā, kur skan motorzāģi, lielo koku aleja tiek nogāzta un zemē jau rindojas baļķu kaudzes.

Patiesības labad gan jāatgādina, ka, pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, jau 2015. gadā no 26. jūnija līdz 15. jūlijam bija izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Krūmu ielā, posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai. Pamatojums – tas nepieciešams, lai īstenotu Krūmu ielas posma pārbūves projektu, kurš paredz šeit uzlabot ielas infrastruktūru, izbūvējot ietves, veloceļu un brauktuvi, kā arī savienot to ar Pulvera ielu. Toreizējā aptauja, kā jau tas visai ierasts, nebija raisījusi liepājniekos lielu interesi.

Projekta īstenošanai bija nepieciešams nozāģēt 112 koku, un tika solīts, ka no jauna iestādīs 46 kociņus. Kaut arī iedzīvotājus aicināja piedalīties publiskajā apspriešanā, viedokli bija pauduši tikai 12 liepājnieki. Divi no tiem bija pret koku izciršanu, bet desmit cilvēki atbalstīja iecerētās darbības. Toreiz tika saņemts arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, ka sešu papeļu ciršana, kuru apkārtmērs pārsniedz trīs metrus, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Tie, kuri aptaujā atbalstīja ciršanu, uzskatīja, ka alejas koki ir veci, pārauguši un bīstami, tāpēc likvidējami. Savukārt tie, kas bija pret koku izciršanu, pamatoja savu viedokli, ka iznīcināmo koku skaits pārsniedz plānoto stādāmo koku skaitu, un tas pilsētā varētu samazināt zaļo zonu.

Nepārprotami redzams, ka iestādīt paredzēts pat mazāk nekā pusi no koku skaita, ko plānots nocirst. Kāpēc tā? To laikraksts jautāja Liepājas Vides nodaļas dabas aizsardzības vecākajai speciālistei Aldai Dambergai.

