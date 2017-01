Vairāk pērn viena brauciena biļetes

Atslēgvārdi sabiedriskais transports | biļetes | statistika

Pērn pie transportlīdzekļu vadītājiem un iepriekšpārdošanā pārdotas 4 439 854 viena brauciena biļetes, kas ir par 3% vairāk, nekā 2015.gadā, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors Gints Lūsis.

No tām 682 794 izsniegtas I un II grupas invalīdiem, kas ir par 4% vairāk, nekā 2015.gadā. 2016.gadā realizētas 112 483 abonementa biļetes, no tām bez atvieglojumiem 43 111, ar 50% atvieglojumiem – 36 172 un ar 100% atvieglojumiem – 33 261.

“Visaktīvāk Liepājas pilsētas domes noteiktos atvieglojumus izmantojuši skolēni un studenti (izsniegtas 32 377 abonementa biļetes) un personas, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu (izsniegtas 22 426 abonementa biļetes),” skaidro G.Lūsis.

Sabiedriskā transporta kontrolieri 2016.gadā braukšanas biļešu kontroles sabiedriskajā transportā veikuši 80 356 reizes. Šajās pārbaudēs konstatēti 9 725 pasažieri bez derīgas braukšanas biļetes.

Maršruta tīklā 2016.gadā kopumā nobraukti 4 898 106,09 kilometri, no kuriem 709 267,80 kilometrus nobraucis tramvajs, 2 974 320,26 kilometrus autobuss un 1 215 857,43 kilometrus mazas ietilpības autobusi. Tramvajs pērn veicis 99,79% no plānoto reisu skaita, autobusi – 99,89%, savukārt mazas ietilpības autobuss – 99,60%.

Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem 2016.gadā Liepājas sabiedriskā transporta darbībā veiktas arī vairākas izmaiņas – maršruta tīklā iekļauts vēl viens 8.maršuta “Līva – d/b ”Šķēde”” reiss ziemas sezonā; no 2016.gada septembra mainīts 2.S maršruts “M.Ķempes iela – Liepājas 15.vidusskola”, dodot iespēju skolēniem no Ezerkrasta nokļūt Liepājas Centra sākumskolā; atjaunotas pieturvietas 904. maršrutā “Kuršu iela – AS “Grobiņa”” pie mazdārziņiem.

Portāls jau informēja, ka 2016. gada nogalē tika veiktas izmaiņas Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”, līdz ar ko no 2017.gada 1.janvāra visi politiski represētie pensionāri var saņemt 50% atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī līdz 300 eiro palielināts ienākuma līmenis, līdz kuram nestrādājošie vecuma pensionāri var saņemt 50% atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā.