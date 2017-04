Valsts svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi valsts svētki | svētki | satiksmes ierobežojumi | satiksme

4.maijā Liepājā ar plašu pasākumu programmu “Brīvības svētki Liepājā” tiks atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27.gadadiena. Ņemot vērā, ka šā gada 4.maijs visā Latvijā pasludināts arī par Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanu, Liepājā norisināsies vairāki nozīmīgi notikumi – simtgades ozola stādīšana J.Čakstes laukumā, Nacionālo bruņoto spēku diena ar militāro parādi un orientēšanās spēles “Liepājas pēdas Latvijā”, tādēļ, sākot no 2. maija, pilsētā gaidāmi ceļu satiksmes ierobežojumi.

Kā portālu informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, 2. maijā no pulksten 14 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana K.Zāles laukumā virzienā no Lielās ielas līdz iebrauktuvei tirdzniecības nama „Ostmala” pazemes autostāvvietā un virzienā no Bāriņu ielas līdz Lielai ielai.

Savukārt 3. maijā no pulksten 18 līdz 4. maija pulksten 13 militārās tehnikas vajadzībām K.Zāles laukums pilnībā tiks slēgts transportlīdzekļu satiksmei posmā no Lielās ielas līdz iebrauktuvei tirdzniecības nama „Ostmala” pazemes autostāvvietā. Arī pasažieru sabiedriskais transports (22. un 23. maršruta autobuss) šajā posmā nekursēs. Šajā laikā 22. un 23. maršruta autobusa reisi, kas tiek veikti no Pētertirgus un no Atmodas bulvāra, tiks novirzīti pa Tramvaja tiltu, izlaižot pieturu „K.Zāles laukums”. Visi pārējie satiksmes autobusi kursēs ierastajos maršrutos.

3. un 4. maijā iedzīvotāji aicināti nenovietot savas automašīnas dzīvojamo māju Lielā ielā 1, K. Zāles laukumā 2, 4 un 6 pagalmos, izvēloties automašīnu novietošanai tuvējos stāvlaukumus un ielas.

3. maijā no pulksten 18 līdz 4.maija pulksten 19 satiksmei tiks slēgts arī automašīnu stāvlaukums Jūras ielā 16 un 18 pie koncertzāles “Lielais dzintars” un promenāde, kā arī vairākas tuvējās ielas, sākot no Jūras ielas – Radio iela, Baložu iela, Stūrmaņu iela, F. Brīvzemnieka iela un Kuģinieku iela, sākot no krustojuma ar Jūrnieku ielu. Rezultātā satiksmei būs slēgtas arī Dzirnavu iela, Putekļu iela un Vēžu iela.

Tostarp 3. maijā no pulksten 20 līdz 22, kad pilsētā norisināsies militārās parādes mēģinājums, var tikt ierobežota satiksme pilsētas centrā, kā arī uz laiku iespējama Jūras ielas slēgšanai satiksmei visā tās garumā.

Savukārt 3. maijā no pulksten 22 līdz 4. maija pulksten 14 tiks slēgti automašīnu stāvlaukumi Rožu ielā 11 un Kuršu ielā 12.

4.maijā no plkst. 7:00 līdz 14:00 tiks norobežotas Kuršu ielas autostāvvietas (posmā no Rožu ielas līdz Siena ielai). Šīs autostāvvietas paredzētas orientēšanās spēļu dalībniekiem. Minētajā Kuršu ielas posmā dzīvojošie pie savām mājām automašīnas varēs novietot kā ierasts. Laikā no plkst. 10:00 līdz 14:00 satiksmei tiks slēgta Rožu iela, posmā no Kuršu ielas līdz tramvaja sliedēm.

Saistībā ar simtgades ozola stādīšanu 4.maijā no pulksten 10:30 īslaicīgi tiks apturēta satiksme Rožu ielā, posmā no Kuršu ielas līdz Alejas ielai un Alejas iela, posmā no Rožu ielas līdz J. Janševska ielai.

4. maijā militārās parādes laikā no pulksten 11 līdz aptuveni pulksten 13 tiks slēgta satiksme Jūras ielā. Satiksmes ierobežojumi gaidāmi arī uz Tramvaja tilta (un Jaunliepājas pusē uzbraukšanai uz Tramvaja tiltu), Kūrmājas prospektā, kā arī tam piegulošajās ielās. Ņemot vērā, ka satiksme centrā būs ļoti apgrūtināta, aicinām iedzīvotājus šajā laikā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus – Jauno tiltu, Ganību un Zirņu ielas. Savukārt sabiedriskā transporta pasažieriem jārēķinās, ka šajā laikā iespējama sabiedriskā transporta (tramvaja un autobusu, kas kursē pa Tramvaja tiltu) kavēšanās.

Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu. Organizētāji atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina visus liepājniekus apmeklēt valsts svētku pasākumus. Brīvības svētkus Liepājā organizē Liepājas pilsētas pašvaldība, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Iekšlietu ministrija, Nacionālie Bruņotie spēki un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Simtgades birojs sadarbībā Liepājas Kultūras pārvaldi.