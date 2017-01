Vārda dienā sadodas rokās

Atslēgvārdi Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola | skolēni | izglītība

Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā ir tradīcija, kas tiek kopta un pilnveidota gadu no gada. Tā ir vārda diena, kuru skola svin Draudzīgā aicinājuma dienā – 28. janvārī. Tā kā šogad tā bija brīvdiena, atzīmēšana notika dienu iepriekš. Skolēni jau bija informēti par norisi un gatavojās Draudzīgā aicinājuma gājienam. Svinības iesākās ar skolas direktores Intas Korņējevas uzrunu, kas skanēja radiomezglā. Direktore vēlreiz atgādināja laiku, kad skola ieguva savu vārdu, kad pirmo reizi izskanēja Draudzīgais aicinājums "Atminies savu skolu!", un to, ka šo ierosinājumu pauda tā laika Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Direktore uzrunā aicināja skolēnus būt lepniem par savu skolu un apliecināt kopību, iznākot ārā no klasēm un sadodoties rokās. Šogad pirmo reizi gājienā piedalījās visi audzēkņi, sākot ar jaunākajām klasēm. Kad bērni bija iznākuši gaiteņos, notika visu skolēnu sasaukšanās, kas skanēja no pirmā līdz trešajam stāvam un ko vadīja vidusskolnieces Anna Šķubura un Helga Gansone. Gājiena dalībnieki atzina, ka tas viņiem ļāva izjust piederību savai skolai.