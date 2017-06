Vasaras saulgriežu tirdziņā pieprasīts siers un vainadziņi

Atslēgvārdi rožu laukums | Vasaras saulgriežu tirdziņš | siers

Lai koptu latviskās Vasaras saulgriežu tradīcijas un godam sagatavotos svētkiem, Rožu laukumā tradicionāli notiek Vasaras saulgriežu tirdziņš, kurā dominē Līgo svētkiem un Jāņiem atbilstošs piedāvājums.

Tirdziņā liepājniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja iegādāties, nobaudīt un pielaikot dažādus svētku galda labumus, amatnieku meistardarbus un citas krāšņumlietas.

Dalībnieki no tuviem un tālākiem novadiem iepriecina apmeklētājus un rada to noskaņu, kas nepieciešama, gatavojoties vieniem no gada gaidītākajiem un tautā mīlētākajiem svētkiem – Vasaras saulgriežiem, vedot līdzi tradicionālos svētku ēdienus, vietējās delikateses un meistardarbus, ko citādi veikalu plauktos neatrast.

Tirdziņa sortimenta klāstā mājražotāji no Liepājas un tās rajona, Kuldīgas, Talsu, Siguldas, Tukuma un citiem novadiem sarūpējuši un piedāvā Latvijā ražotu kvasu, dažādus sierus, kūpinātas zivis un gaļu.

Ir iespēja iegādāties arī delikateses no brieža gaļas, truša gaļas pastēti, lauku maizīti, sklandraušus un citus konditorejas izstrādājumus, mājas vīnus un liķierus, priežu čiekuru veselīgos izstrādājumus, zemenes, medu, dažādus garšvielu maisījumus, mājās ražotu saldējumu, konfektes un vārītos krēmus.

Kā portālam atzina delikatešu tirgotāji, dažam labam līdzi atvestie siera krājumi beigušies jau pusdienlaikā – tik liels bijis pieprasījums. Kāds tirgotājs plātīja vien rokas, sakot, ka cer rīt atvest vairāk produkcijas, lai visiem būtu gana.

Arī tirdziņa apmeklētāji portālam skaidroja, ka ieradušies pēc tieši Vasaras saulgriežiem piederīgām lietām – īstas lauku maizes, kreptīga siera un kūpinājumiem, kādus lielveikalā vis nenopirksi.

Kā katrām latviešu saulgriežu svinībām, arī Jāņiem piedien ne vien varena mielošanās, bet arī pucēšanās, tāpēc tirdziņā var iegādāties arī dažādas lina kleitas, cepures, Latvijā ražotu kosmētiku, ērtus apavus, šalles, rotas no akmens, pērlēm, sudraba un ziediem, bet cienasta svētku galdam – galdautus un krāšņus koka izstrādājumus, kas noder svētku svinību vietas iekārtošanai.

Portāls novēroja, ka vislielākais pieprasījums šajā preču sortimentā ir pēc lina apģērbiem, elegantām platmalu cepurēm un vainadziņiem.

Jāpiebilst, ka tirdziņš ir saistošs ne vien liepājniekiem un tuvākiem pilsētas viesiem, bet arī no ārvalstīm ieceļojušajiem. Viņiem lielākoties acis platas, redzot plašo latvisko Vasaras saulgriežu atribūtu klāstu. Turklāt tirdziņa piedāvājumā ir arī dažādi suvenīri ar Liepājas simboliku.

Arī par dārza kopējiem tirgotāji padomājuši. Ir iespēja izvēlēties sev tīkamāko no plaša rožu un dekoratīvo koku stādu piedāvājuma.

Atgādināsim, ka Vasaras saulgriežu tirdziņš Rožu laukumā jau tradicionāli norisināsies divu dienu garumā. Proti, šodien, 21.jūnijā, tas turpināsies līdz darba dienas beigām, bet rīt, 22.jūnijā, notiks no pulksten 9 līdz 17.