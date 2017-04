Vēl jāpiecieš neērtības

Atslēgvārdi satiksme | raiņa iela | remontdarbi | sastrēgums

Darbi pie Raiņa ielas pārbrauktuves seguma pārbūves un sliežu nomaiņas rit pilnā sparā, un "Kurzemes Vārds" pārliecinājās – remontdarbi atstāj iespaidu uz satiksmes plūsmu.

Ar nelieliem sastrēgumiem liepājniekiem jārēķinās līdz darba nedēļas beigām. "Dotajā brīdī visi darbi notiek plānotajos termiņos un apjomos, tāpēc nav nekāda pamata domāt, ka kaut kas varētu aizkavēties," pastāsta Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe. Seguma pārbūvi un sliežu nomaiņu bijis plānots pabeigt jau pagājušās nakts laikā, bet rezervē vēl esot divas naktis, jo nekad nevarot ieplānot, kādi būs laika apstākļi un cik lielā mērā tie var sarežģīt darbu veikšanu.

Satiksmei dzelzceļa pārbrauktuve ir slēgta laika posmā no pulksten 23.40 līdz 5.40, un šajā laikā arī tiek veikti remontdarbi. Blakus esošās pieturvietas izbūves darbi notiek arī dienas laikā, taču tādi, kas netraucē satiksmes plūsmai. Savukārt darbība, kas prasa, lai tehnikas novietojums būtu uz brauktuves, tiek veikta nakts laikā. Lai vēl vairāk mazinātu satiksmes noslodzi, pārbrauktuve netiek slēgta dzelzceļa pārvadājumu dēļ un dzelzceļa plūsma novirzīta caur Ziemeļu parku.

Neskatoties uz visiem pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu satiksmes intensitāti un novērstu sastrēgumus, tādi tomēr veidojas, pārbrauktuves remontdarbu laikā tās segums ir slikts un to klāj bedres, tādēļ šoferi to šķērso ļoti lēnām.

SIA "Kurzemes Taxi" valdes loceklis Edgars Grīnbergs pastāsta, ka laika posmā no 8 līdz 9 jārēķinās pat ar četrdesmit minūtēm, ja cilvēks vēlas šķērsot pārbrauktuvi. "No centra puses iet raitāk pāri, no Karostas puses pirmdienas rītā automašīnu rinda sākās jau pie Ziemeļu kapiem. Tāpat arī Flotes iela visa bija pilna līdz pat Krūmu ielai," situāciju komentē E. Grīnbergs. Ap pulksten 10 satiksmes intensitāte jau ir mazinājusies un "Kurzemes Vārdam" pārbrauktuvi no O. Kalpaka ielas puses šķērsot izdevās tikai 10 minūšu laikā.

Lai mazinātu sastrēgumu veidošanos, L. Ratniece-Kadeģe vēlas vēlreiz aicināt iedzīvotājus, kam ir tāda iespēja, tomēr ievērot ieteikumu remontdarbu vietu apbraukt pa Cukura ielu. "Laumas" rajonā dzīvojošais liepājnieks Kaspars atklāj, ka šo ieteikumu ievērojot, ja ar auto nākas doties centra virzienā. Tieši sliktais pārbrauktuves segums un bedres tajā viņu biedējot un, lai saudzētu savu automašīnu, viņš tomēr izvēloties uz centru doties pa Cukura ielu.

Neskatoties uz sastrēgumiem, taksometru uzņēmuma vadītājs E. Grīnbergs remontdarbus vērtē pozitīvi un retoriski vaicā: "Kā tad citādāk tiksim pie labiem ceļiem?" Viņš arī aicina liepājniekus atcerēties, kā vajadzējis ar dažādiem līkumiem apbraukt Brīvības ielu, kad tā tika atjaunota, taču šo neērtību rezultāts ir labs ceļš.