Vēlas mazināt aizspriedumus un palīdzēt

Atslēgvārdi go beyond liepāja | projekts

Šomēnes Liepājā notiks vairāki pasākumi, kurus kopīgi organizē biedrības "Dzīvības koks" nodaļa un programmas "Go Beyond" jaunieši. Viens no to mērķiem ir mazināt aizspriedumus pret cilvēkiem ar onkoloģiskām slimībām.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" Liepājas nodaļa un jauniešu attīstības programma "Go Beyond" sociālo projektu sāk šonedēļ. Tā laikā notiks radoši atbalsta pasākumi pacientiem un viņu tuviniekiem, kā arī informatīvas akcijas skolās ─ stāsta nodaļas vadītāja Ilze Vainovska.

Šonedēļ Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā būs novietots stends, pie kura jebkurš varēs nofotografēties ar dažādām galvassegām. Foto varēs publicēt sociālajos tīklos ar tēmturi kasmanšodiengalvā. Pasākuma ideja ir parādīt, ka cilvēkam, kurš onkoloģiskas slimības ārstēšanai veiktas ķīmijterapijas dēļ bijis spiests zaudēt matus, ir daudz iespēju, kā sevi tērpt. Par to stāsta "Go Beyond" dalībniece Paula Dille. Skolēniem būs iespēja parunāties par tēmām, saistītām ar onkoloģiskām slimībām. Arī izteikt viedokli par to, vai nebūtu maināms skolas noteikumos iekļautais punkts par aizliegumu telpās nēsāt galvassegu. Sociālā projekta īstenotāji uzskata, ka, respektējot tos, kam nācies zaudēt matus, bet nevēlas to atklāt, cepures un lakati būtu jāatļauj.

Nākamajā un aiznākamajā nedēļā tādi pasākumi notiks arī DALP 5. vidusskolā un 15. vidusskolā.

Bet piektdien notiks pirmais no trim kopīgi īstenotajiem radošajiem vakariem. Pulksten 18 "Interesanto cilvēku klubā", kas atrodas Kūrmājas prospektā 5, Diāna Anna Audare aicina uz jogas vingrojumiem, kas apvienoti zem nosaukuma "Ieklausies sevī". Līdzi jāņem neliels spilvens, noderēs arī jogas paklājiņš, ja tāds mājās ir, vajadzīgs ērts un brīvs apģērbs. Pēdas basas vai autas zeķēs.

9. februārī pulksten 18 Jauniešu mājā Kungu un Bāriņu ielu stūrī būs improvizācijas teātris. 15. februārī Sociālā dienesta mācību klasē trešajā stāvā, kur notiek "Dzīvības koka" tikšanās, būs kopīga kolāžu veidošana un ģitārspēle.

Projekta laikā arī tiks vākti ziedojumi psihosociālās rehabilitācijas nometnei – stāsta P. Dille.

"Grūtākais ir tieši aizspriedumi," viņa saka par šo kopīgi veikto darbu. Organizējot šos pasākumus, "Go Beyond" jaunieši sapratuši, ka tie ir plaši izplatīti. Bet strādāt ar "Dzīvības koka" biedriem esot viegli, jo viņi ir atvērti un rosīgi. P. Dille piebilst, ka viņi grauj aizspriedumus par onkoloģiskajiem pacientiem kā bēdu nomāktiem ļaudīm.

I. Vainovska par sadarbības plāniem ir gandarīta, nodarbību tēmas ar jauniešiem pārrunātas kopā. 4. februārī tiek atzīmēta Pasaules Pretvēža diena, un nodaļas vadītājai prieks, ka projekts laika ziņā tai piemērojies. Pretvēža dienas moto ir "Mēs varam. Tu vari", tā uzsverot dažādās iespējas, kā katrs un visi kopā var mazināt aizspriedumus un stereotipus, lai sabiedrības attieksme palīdzētu pacientiem un viņu tuviniekiem gan, uzzinot diagnozi un ārstēšanās laikā, gan psihosociālās rehabilitācijas posmā.